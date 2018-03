Stiri pe aceeasi tema

- Ziua nationala a Irlandei, sau mai bine cunoscuta ca “Sfantul Patrick”, este sarbatorita pe 17 martie in toata lumea. Parada de Sfantul Patrick, desi la scara mult mai mica fata de alte capitale ale lumii, a devenit si in Bucuresti o traditie.

- Prim ministrul Viorica Dancila l a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertas, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr o vizita de curtoazie. Potrivit Guvernului Romaniei, tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali a constituit o relatia bilaterala dintre Romania…

- Selectionata Romaniei se mentine pe locul 17 in clasamentul pe luna martie dat publicitatii de World Rugby, in timp ce nationala Irlandei, proaspata castigatoare a Turneului celor Sase Natiuni, a urcat pe pozitia a doua, dupa campioana mondiala Noua Zeelanda. Irlandezii au devansat reprezentativa…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii.Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- Trupe și artiști din șase țari – Cehia, Danemarca, Irlanda, Serbia, Austria și Romania - vor avea la dispoziție unul dintre cele mai cunoscute spații dedicate muzicii live din București pentru a-și prezenta recitalurile.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi Uniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, cu care a discutat despre intentia de actualizare, in cursul acestui an, a foii de parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic dintre cele doua state.

- "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru strategic, iar o zona specifica in care desfasuram o activitate foarte buna este in domeniul autoritatilor pentru aplicarea legilor. Procurorii romani si americani si agentiile pentru aplicarea legilor in general s-au bucurat de o colaborare foarte,…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Comisia Europeana a publicat miercuri prima versiune a acordului de Brexit. Documentul de 120 de pagini prevede ramanerea de facto a Irlandei de Nord pe piata unica a UE si in uniunea vamala si va duce duce la o criza a negocierilor privind iesirea Regatului Unit din UE, comenteaza Guardian.

- Prima intalnire a reprezentantilor comunitatilor romanesti din Marea Britanie cu oficiali britanici si ambasadorul roman si britanic pe tema drepturilor pe care le vor avea dupa BREXIT a avut loc la inceputul acestei saptamani, la Londra, iar miercuri va urma o noua intalnire, la Manchester.…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania este deschisa la chestiunea privind majorarea contributiilor nationale pentru viitorul buget al Uniunii Europene. "Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru consolidarea si dezvoltarea in continuare a dialogului politic si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. "Am vorbit despre presedintia…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre altele,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, 19 februarie, pe E.S. Marco Giungi, ambasadorul Italiei la Bucuresti. Cei doi oficiali au salutat relatia bilaterala excelenta, fundamentata pe doua decenii de Parteneriat Strategic, respectiv un deceniu de Parteneriat Strategic Consolidat. Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Negociatorul sef al UE pentru Brexit va efectua o vizita in Romania Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua în viitorul apropiat o vizita în România, a anuntat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. 'Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor și pentru a evita aglomerația de la ghișee, primarul Gabriel Mutu a propus introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 6 care s-a desfașurat ieri, 30.01.2018, a Hotararii pentru modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice.Citeste…

- Comisiile permanente pentru Buget-Finante din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la functia de ministru al Finantelor, cu 19 voturi „pentru” si 12 „impotriva”, informeaza Mediafax.Stabilitatea mediului de afaceri, reducerea birocratiei, predictibilitatea…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit, luni, la audierea in comisii, despre cateva dintre prioritatile MAE si despre pozitionarea ministerului in relatia cu partenerii straini. "Noi nu facem la nivelul Ministerului de Externe politica de partid,…

- Simona Halep (1 WTA) - Caroline Wozniacki (2 WTA), marea finala de la Australian Open, programata sambata, de la 10:30, a fost prefatata pentru ProSport de Mihaela Buzarnescu (44 WTA), jucatoarea invinsa de daneza in primul tur al Marelui Slem din Melbourne. Mihaela Buzarnescu trage un semnal…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe noul ambasador al Republicii Armenia la Bucuresti, Sergey Minasyan, in vizita de prezentare, la debutul mandatului in Romania. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, seful diplomatiei romane si-a exprimat convingerea…

- Reuniunea de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului UE Participarea prim-ministrului interimar Mihai-Viorel Fifor la deschiderea reuniunii de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene România-Finlanda-Croația. Foto: gov.ro. Prim-ministrul…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dimineața, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, și care…

- Senatorul USR Mihai Gotiu le-a multumit, duminica, protestatarilor care au participat la mitingul din Bucuresti si spune ca, atata timp cat oamenii sunt dispusi sa infrunte frigul, zapada si noroaiele in lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor.

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania la București, a recitat, luni, de ziua lui Mihai Eminescu și a Culturii Naționale, poezia ”Lacul”. Videoclipul postat de diplomat este filmat langa Ipotești, chiar in dreptul lacului nuferilor, care l-a inspirat pe Mihai Eminescu in scrierea poeziei. …

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, sustine ca proiectul de construire a unui patinoar in Parcul Romniceanu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 si a fost publicat si in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, susține ca Uniunea Europeana va ridica anul viitor Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), implementat doar pentru Romania și Bulgaria in urma cu zece ani. Eurodeputatul este de acord cu multe dintre modificarile care țin de legile justiției și crede ca,…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Cadrul legislativ privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe a fost modificat si completat astazi, printr-o Hotarare de Guvern, in contextul pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Guvernul a aprobat,…

- Acte normative aprobate in sedinta de Guvern din 20 decembrie 2017 Suplimentare temporara de posturi la MAE, pentru un corp diplomatic și consular adaptat in perspectiva mandatului Romaniei la președinția Consiliului UE Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe…

- Guvernul Romaniei poarta discutii pentru o posibila relocare a bursei de la Londra la Bucuresti in contextul Brexit-ului, anunta ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer.

- „Am soția romanca, locuiesc in Romania, acum am facut cozonac. Cand primesc cetațenia?”, a scris Adam Sambrook, pe Twitter. Oamenii au „gustat” gluma și au redistribuit postarea de zeci de ori. Inclusiv contul oficial al Ambasadei Marii Britanii la București a dat mesajul mai departe.…

- Comisia Europeana a decis modificarea Politicilor Agricole Comune (PAC), domeniu cheie care beneficiaza de cea mai mare cota din fondurile Uniunii. Miza PAC a fost intotdeauna foarte importanta, Marea Britanie ducand un adevarat razboi cu CE, in perioada Teatcher, tocmai din cauza cotelor alocate…