- Banca franceza Societe General are in plan retragerea din tarile din Europa Centrala si de Est in care nu este in top trei al cotei de piata.Potrivit Euroscoop si capital.bg este vorba de sase tari Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia, Muntenegru si Republica Moldova, scrie Gandul. Surse citate…

- Jurnalisti de limba romana din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Albania viziteaza Romania in perioada 26-30 martie, la invitatia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in cadrul programului „Itinerar Centenar pentru jurnalisti romani din afara granitelor” derulat de minister. Deputatul…

- Extinderea cooperarii bilaterale in domeniul economic și investițional au fost subiecte discutate astazi de Secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ungariei in țara noastra, Sandor Szabo. Cei doi oficiali…

- Comitetul Comun de Monitorizare a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia a decis de curand schimbarea termenului pana la care se pot depune propuneri de proiecte in cadrul celui de-al doilea apel al programului, oferind inițiatorilor de proiecte o perioada…

- De vorba cu Emma, romanul de debut al moldoveanului Vitali Cipileaga, poate fi considerat o biografie a unei iubiri tumultoase, complicate, care traverseaza toate etapele necesare ale unei povești de dragoste care te ține cu sufletul la gura pe toata durata lecturii. Conversațiile dintre cei doi protagoniști,…

- Intr-o declaratie politica sustinuta in Parlamentul Romaniei, deputatul iesean Silviu Macovei a profitat de celebrarea centenarului unirii Basarabiei cu Romania si a cerut pentru Iasi readucerea statutului simbolic de capitala a Moldovei. Deputatul PSD argumenteaza aceasta cerere prin aceea ca „tara…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Ce a discutat Tudorel Toader cu ministrul justiției sarb despre Sebastian Ghița. Ministrul de Justiție Tudorel Toader a discutat la Belgrad cu omologul sau, Nela Kuburovic, extradarea lui Sebastian Ghița. Intalnirea a durat aproximativ o ora și, potrivit lui Toader, cei doi au discutat și despre planurile…

- Formația de juniori sub 19 ani a Romaniei a debutat cu o victorie frumoasa in grupa 4 a Turului de Elita, gazduita de țara noastra. Tricolorii lui Adrian Boingiu au invins categoric astazi, scor 4-0, reprezentativa similara a Serbiei, intr-un ...

- Haos la FRF: partidele turului de elita au fost plimbate de la Buftea și Mogoșoaia la Giurgiu și Ploiești. "Tricolorii" lui Boingiu debuteaza azi pe "Ilie Oana" contra Serbiei, 19:30 Aseara, meciul Romania - Serbia, din prima etapa a turului de elita organizat in țara, urma sa se dispute azi, ora 19:30,…

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…

- Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin…

- Ministrul de Externe roman, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unire intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt „expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au au valoare juridica,…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, ieri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres. „Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Promovarea intensiva pe care Organizația Naționala de Turism a Serbiei impreuna cu organizațiile turistice regionale au facut-o anul trecut in Romania, mai ales in Timișoara, a dat rezultate. Faptul a fost confirmat și de președintele sarb Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita in Romania. Cu prilejul…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune (...) Suntem optimisti in aceasta privinta (...) Serbia este principalul nostru partener din Balcanii…

- Cluj-Napoca este singurul oras din Romania care are, de marti, 6 martie, un consul onorific al Marii Britanii. „Dupa anuntarea Brexit-ului a existat mai mult interes din partea companiilor britanice care vor sa investeasca aici”, spune, intr-un interviu, consulul onorific Shajjad Hadier Rizvi, cunoscut…

- Nationala masculina de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.

- Siemens da startul celei de-a treia ediții a competiției regionale de jurnalism Siemens CEE Press Award. Anul acesta, compania cauta cele mai bune materiale de presa pe tema "Viitorul digital al orașelor, industriei și energiei". Competiția este deschisa jurnaliștilor din 13 țari: Austria,…

- Un numar de 476 artisti din Australia, Spania, Serbia, Republica Moldova, Austria, SUA si Romania, cu peste 800 de lucrari de pictura, s-au inscris la Salonul de Pictura „Arte Mici”, un eveniment clandestin de forma, pata si culoare, dupa cum ...

- Proiectul de colaborare transfrontaliera dintre Romania si Serbia, in zona Banatului, continua pe piata muncii. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza cel de-al doilea targ de job-uri in cadrul proiectului LaborNet.

- Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul roman, Viorica Dancila, ocazie cu care "a fost evaluata si cooperarea comercial - economica" dintre cele doua state. "Cu totii cunoasteti ca Republica Moldova si-a majorat exporturile pe piata Uniunii Europene si a atins cotele de peste 65-, dar in…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state…

- Politistii de frontiera romani au confiscat, in 2017, aproape cinci milioane de tigari cu o valoare de piata de 47 de milioane de lei. In total, s-au constatat la frontiera peste 16.000 de fapte ilegale, la frontiera cu Serbia fiind 22,4 la suta dintre faptele de natura penala, in timp ce la frontiera…

- Presedintii croat si sarb au recunoscut luni ca relatiile dintre tarile lor nu au fost mereu "amicale", la peste 20 de ani de la sfarsitul razboiului dintre acestea, informeaza AFP. "Din nefericire, istoria apasa in continuare asupra relatiilor dintre Serbia si Croatia (...), impiedicand calificarea…

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Expozitia "Ex Libris Brancusildquo;, reunind lucrari semnate de peste 200 de graficieni, pictori, sculptori si ceramisti din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, va fi vernisata, pe 19 februarie, de la ora 18.00, la Muzeul National Cotroceni, in Spatiile medievale. Evenimentul…

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a apreciat, vineri, faptul ca Executivul a mentinut deficitul bugetar sub nivelul de referinta de 3%, iar acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%, insa a atras atentia ca, atunci cand economia inregistreaza cresteri economice…

- Conform informatiilor oficiale publicate de Departamentul Comertului al SUA, schimburile comerciale dintre Romania si SUA au crescut in anul 2017 cu 18,5% fata de 2016, ajungand in prezent la 3149,4 milioane USD.

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Obiectivul strategic al Romaniei in relatiile cu Republica Moldova ramane integrarea europeana a statului vecin, aceasta fiind "singura optiune care poate sa aduca prosperitate, siguranta si libertate cetatenilor indiferent de varsta, etnie, de limba vorbita sau confesiunea religioasa" a declarat, marti,…

- Igor Dodon a avut o intrevedere miercuri, 31 ianuarie, cu delegatia Camerei de Comert si Industrie din orasul Isfahan, Iran, care se afla in Republica Moldova la invitatia presedintelui tarii. Potrivit sefului statului, scopul vizitei oficialilor iranieni „consta in fortificarea relatiilor comercial-economice…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Publicația franceza Liberation dedica un articol amplu unei probleme cu care se confrunta Romania: plecarea in strainatate a tinerilor cu studii superioare, „satui de instabilitatea guvernamentala și de corupție”, fenomen despre care jurnaliștii noteaza ca „nu ingrijoreaza, deocamdata, puterea”.

- Clubul Sportiv Sleddog Bistrita-Nasaud, singurul de profil din tara, organizeaza la acest sfarsit de saptamana, in Pasul Tihuta, cea de-a doua editie a concursului international de atelaje canine "Drumul Romanilor", la care s-au inscris competitori din sapte tari, alaturi de cainii lor nordici.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca relatiile romano-japoneze vor fi ridicate la nivel de parteneriat strategic "in viitorul nu foarte indepartat". Klaus Iohannis a afirmat ca vizita premierului japonez Shinzo Abe in Romania reprezinta un "moment istoric".El a precizat ca discutiile…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6599 lei/euro, in crestere cu 0,74% fata de nivelul atins luni, un nou nivel record, atins pe fondul crizei politice, transmite News.ro . Luni, euro a scazut la nivelul de 4,6256 lei. Comitetul Executiv National al PSD a decis,…

- Sambata, creștinii ortodocși pe rit vechi, sarbi, ruși, ucrainieni și alții au sarbatorit Anul Nou dupa calendarul iulian. In Banat, in toate localitațile in care sunt comunitați de ortodocși de rit vechi, s-au organizat petreceri cu muzica buna și meniu ca la revelion! A devenit deja o tradiție ca…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o 'calitate onorifica si onoranta', dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. 'Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic - n.r.) din 2016 si sustin parteneriatul intre…

- Victor Ponta, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Romaniei, va avea cetatenie sarba, scrie Blic, care relateaza ca parlamentarul roman a spus, in cadrul unei vizite de anul trecut la Belgrad, ca Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei si ca acest lucru este in interesul…