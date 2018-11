Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalista Teodora Pusici, legitimata la UVT Agroland Timisoara, s-a calificat, alaturi de nationala de volei feminin a Serbiei, in faza a doua a Campionatului Mondial... The post Teodora Pusici isi continua aventura la Campionatul Mondial appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii locali din Timișoara au demarat, in aceasta perioada, o serie de verificari in cazul societaților comerciale care... The post Inchisa legal, deschisa neoficial… appeared first on Renasterea banateana .

- Adunarea Nationala Bisericeasca ii indeamna pe toti cetatenii ortodocsi romani sa participe la referendumul din 6 - 7 octombrie si sa spuna 'da' ... The post Patriarhul Daniel da startul campaniei pentru referendum: Darul vietii se naste din iubirea intre un barbat si o femeie appeared first on Renasterea…

- In urma solicitarii Primariei comunei Dumbravita, Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) va introduce o noua linie de autobuz, incepand cu data de ... The post STPT inființeaza o linie noua de autobuz spre Dumbravița appeared first on Renasterea banateana .

- Evenimentul cultural „Camine in Mișcare la Margina & Zorani”, ce va avea loc in 28-30 septembrie a fost prezentat marți de organizatori, Asociației ... The post Povești despre o viața mereu in mișcare appeared first on Renasterea banateana .

- ”De șapte zile o tot vedeam pe o banca, in fața unei sali de sport, fara sa cerșeasca. Mai vorbisem cu ea zilele trecute pentru a o ajuta sa doarma undeva”, iși incepe povestea Ștefan Cojocnean. The post Povești de viața pe strazile din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- ASU Politehnica Timisoara si-a aflat, marti, adversara din 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, faza in care intra in competitie si echipele din primul esalon fotbalistic... The post Misiune dificila pentru „baietii in ghete” in Cupa Romaniei appeared first on Renasterea banateana .