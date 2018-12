Celulele ne prezic vârsta biologică Medicii au observat de mult timp ca varsta cronologica si cea biologica nu coincid intotdeauna. O femeie de 50 de ani poate prezenta multiple semne de imbatranire si poate suferi de diverse boli, pe cand una de 80 de ani poate fi sanatoasa. Este adevarat ca dieta si activitatea fizica joaca un rol important, dar care sunt ceilalti factori din cauza carora unii oameni imbatranesc mai frumos decat altii? Studiul actual a fost publicat in revista ”Genome Biology” si a fost condus de o echipa de cercetatori de la Institutul Salk. Acestia au analizat celulele pielii mai multor oameni, tineri si batrani,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

