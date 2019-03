Celulă teroristă destrămată Politia olandeza a arestat doua persoane la Amsterdam in cadrul unei anchete privind sursa armelor utilizate in atentatele comise la 13 noiembrie 2015 la Paris care s-au soldat cu 130 de morti, a anuntat vineri parchetul, relateaza AFP. ''Politia a arestat, marti, doi barbati la Amsterdam, intr-o ancheta privind originea armelor utilizate de catre teroristi ai Statului Islamic in atentatele comise la Paris in 2015'', a anuntat Ministerul public olandez, potrivit unui comunicat. Cei doi suspecti, cu varsta de 29 si 31 de ani, sunt banuiti ca au fost "implicati intr-un mod sau altul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

