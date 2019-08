Stiri pe aceeasi tema

- Celtic nu va aduce niciun fotbalist inaintea meciurilor cu CFR Cluj din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, a indicat antrenorul echipei scotiene, Neil Lennon, citat de cotidianul The Scottish Sun. Intrebat...

- CFR Cluj a trecut de Maccabi Tel Aviv in turul II preliminar al Ligii Campionilor (1-0 in tur, 2-2 in retur). Dan Petrescu a vorbit la superlativ despre argentinianul Emmanuel Culio (35 de ani), dar anunța ca mijlocașul are șanse mici sa joace cu Celtic. ...

- Campionii Romaniei vor juca impotriva lui Celtic Glasgow, dupa ce scotienii s-au distrat cu echipa din Estonia, Nomme Kalju. In turul din Scotia, fotbalistii antrenati de Neil Lennon au castigat categoric, scor 5-0, iar returul a fost doar o formalitate. Celtic a castigat si in Estonia, scor 2-0 (7-0…

- CFR Cluj a remizat cu Maccabi Tel-Aviv, scor 2-2 (1-0 in tur) in preliminariile Ligii Campionilor și s-a calificat in turul III, unde va juca impotriva celor de la Celtic. Turul se joaca pe 6 august, in Gruia, iar returul pe 13 august. Vezi AICI desfașurarea partidei Bogdan Mara, președintele CFR-ului,…

- CFR Cluj a remizat cu Maccabi Tel-Aviv, scor 2-2 (1-0 in tur) in preliminariile Ligii Campionilor și s-a calificat in turul III, unde va juca impotriva celor de la Celtic. Vezi AICI desfașurarea partidei Lucian Goian (36 de ani) a vorbit despre prestația CFR-ului in dubla manșa cu Maccabi Tel-Aviv și…

- In aceasta seara aflam primele echipe calificate in turul III preliminar al Ligii Campionilor. Vezi AICI rezultate + statistici CFR Cluj se dueleaza in aceasta runda cu Maccabi Tel-Aviv, iar daca trece de israelieni va juca in turul III cu Celtic. 11 goluri s-au marcat in total pana acum in returul…

- Campioana României va avea statut de cap de serie în turul 2 preliminar din ediția 2019/2020 în Champions League și va juca împotriva israelienilor de la Maccabi Tel-Aviv. Primul meci între cele doua echipe ar urma sa se dispute pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”,…

- Sepsi a reusit doar o remiza in play-off, 0-0, acasa, cu Viitorul, pierzand toate celelalte noua meicuri. Dupa aceasta partida, sezonul 2018/2019 al Ligii I s-a incheiat pentru primele sase fomatii, urmand a evolua in continuare doar ultimele opt echipe, in play-out. Au marcat: Mrzljak '13,…