CELTIC GLASGOW CFR CLUJ. Arbitru din Germania la meciul din UEFA EUROPA LEAGUE

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - CFR Cluj se joaca astazi, de la ora 20:30, in duelul vedeta al etapei cu numarul 10 din Liga 1. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- Lazio a venit din nou in Romania, de aceasta data pentru meciul de debut in grupele Europa League contra CFR-ului. Primii suporteri au ajuns la Cluj și s-au declarat impresionați. CFR Cluj - Lazio se joaca in aceasta seara, de la ora 19:55, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom…

- CFR CLUJ LAZIO. Daniel Stefanski va fi ajutat de Marcin Boniek si Dawid Igor Golis. Rezerva va fi Damian Sylwestrzak. LIGA EUROPA. CFR Cluj si-a aflat programul in grupa E: incepe acasa cu Lazio, incheie tot acasa cu Celtic CFR CLUJ LAZIO. Meciul dintre CFR Cluj si Lazio va fi transmis…

- CFR Cluj va reveni pe Stadio Olimpico pentru meciul cu Lazio din Grupa E a competitiei fotbalistice Europa League, dupa ce echipa ardeleana a jucat de doua ori pe aceasta arena impotriva lui AS Roma, in Liga Campionilor. In sezonul 2008-2009, CFR Cluj a invins-o cu 2-1 pe AS Roma pe Olimpico. Doi ani…

- “Feroviarii” au fost repatizați in Grupa E a Europa League și se vor duela cu Lazio, Rennes, dar și cu Celtic, formație pe care trupa lui Dan Petrescu a eliminat-o in preliminariile Ligii Campionilor.

- Vineri a avut loc, la Monte Carlo, tragerea la sorți a grupelor din Europa League, iar pentru formația lui Dan Petrescu urmeaza înca o "dubla" cu Celtic Glasgow, formație pe care a eliminat-o din Champions League. Campioana României se va mai duela cu Lazio și cu Rennes.

- Meciul tur dintre CFR Cluj și Slavia Praga, contand pentru play-off-ul Europa League, va fi arbitrata de turcul Cuneyt Cakir (42 de ani). Prima manșa a play-off-ului UCL CFR Cluj - Slavia Praga se joaca marți, 20 august, in Gruia. Returul este programat miercuri, 28 august, la Praga.Ambele meciuri…

- Dan Petrescu, 51 de ani, antrenorul campioanei CFR Cluj, a susținut conferința de presa premergatoare returului cu Celtic Glasgow, din turul III al preliminariilor Champions League. Celtic - CFR e marți, de la 21:45, pe TV Digi Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. ...