- Malmo, din Suedia, și FC Copenhaga, din Danemarca, se infrunta in derby-ul nordic al grupei B din Europa League. Vezi AICI programul complet al etapei din Europa LeagueVezi AICI clasamentele actualizate Swedbank Stadion din Malmo este locul unui duel total. Fanii celor doua formații au creat un spectacol…

- Celtic și CFR Cluj se infrunta in etapa secunda a grupelor Europa League. Partida e azi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom 1, Digi 1 și Look Sport. Campioana i-a transformat pe Deac și pe ceilalți fotbaliști in niște asociați in aventura europeana: echipa imparte in vestiar…

- CFR Cluj a fost repartizata in Grupa E in acest sezon a UEFA Europa League alaturi de Lazio, Celtic și Stade Rennes. CFR Cluj va intalni Lazio, echipa care a caștigat Cupa Italiei in 2019 și a terminat sezonul precedent pe locul 8 in Seria A, Celtic, formație de care CFR a trecut in Turul 3 Preliminar…

- CFR a facut spectacol in Scotia. Celtic a condus cu 2-1 si 3-2, dar campioana Romaniei a egalat de fiecare data. Tucudean a marcat golul victoriei ce ii califica pe clujeni in play-off-ul Champions League.

- BBC Sport a prefațat duelul din Liga Campionilor dintre Celtic și CFR Cluj, prezentand o declarație de-ale lui Dan Petrescu (51 de ani) inaintea duelului cu scoțienii. Cele doua echipe au remizat in tur, scor 1-1 Caștigatoarea acestei duble manșe va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga…

- Încalziți dupa disputele cu Astana și Maccabi Tel Aviv, fanii campioanei au avut parte, în sfârșit, dupa o lunga așteptare, de un nume cu adevarat uriaș în fotbalul european. Mai fair-play decât conducerea „feroviarilor”, care a decis sa-i „jupuie”…

- CFR CLUJ - CELTIC, TURUL 3 AL LIGII CAMPIONILOR // Cateva sute de suporteri ai lui Celtic s-au incalzit cu cateva beri inaintea meciului din aceasta seara de la CFR Cluj la cafenelele din zona. Fanii scoțienilor au cantat fara intrerupere și au facut spectacol in fața jurnaliștilor prezenți in centrul…

- Nicolae Stanciu, 26 de ani, a semnat cu Slavia Praga, echipa la care va juca timp de 4 ani, iar Anamaria Prodan, impresarul jucatorului, a avut o reactie virulenta pentru GSP. Nicusor Stanciu s-a transferat din nou in Cehia, dar fanii lui Sparta Praga il ameninta: "Esti un Iuda!" "Aș…