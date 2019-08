Stiri pe aceeasi tema

- CELTIC GLASGOW - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. Partida dintre Celtic si CFR Cluj este in direct la Digisport 1, marti de la ora 21.45. Meciul va putea fi urmarit si pe site-ul RomaniaTV.net.

- CFR Cluj va juca marți, de la 21:45, in manșa a doua a preliminariilor Champions League, contra lui Celtic. Mijlocașul lateral James Forrest, autorul golului scotienilor in meciul de la Cluj, 1-1, e ofertat de Zenit cu un salariu de 4 milioane de euro anual, iar clubul ar primi 13 milioane. CFR Cluj…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Hermannstadt, 3-0, iar dupa meci Dan Petrescu a fost cu gandul la returul de marți cu Celtic. CFR Cluj joaca marți, de la 21:45, in turul III al preliminariilor UEFA Champions League contra lui Celtic. In prima manșa, scorul a fost 1-1. ...

- George Țucudean, golgeterul ediției trecute, a bifat, in victoria contra Chindiei, 4-1, primele minute in acest campionat, reușind sa și inscrie un gol. CFR Cluj - Celtic, prima manșa din turul III al preliminariilor Champions League, se joaca miercuri, de la ora 21:00, in direct la Look Sport Țucudean…

- Tragerea la sorți a play-off-ului din UEFA Champions League are loc astazi, de la ora 13:00, la Nyon. CFR Cluj iși afla astfel posibila adversara in cazul in care va trece in turul 3 de scoțienii de la Celtic. ...

- Returul cu Maccabi a lasat urme in lotul campioanei Romaniei. Petrescu a primit o veste foarte proasta, inainte de meciurile cu Celtic, din turul 3 preliminar al Champions League. Emmanuel Culio s-a accidentat in Israel si nu va putea evolua in partidele cu scotienii, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Itay Shechter, 32 de ani, fotbalistul lui Maccabi Tel Aviv, adversara CFR-ului din turul II al preliminariilor Champions League, e fața in fața cun un meci special. CFR Cluj - Maccabi se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport și TV Digi Sport „Practic, ma intorc la…

