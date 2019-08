Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid si-a prezentat intr-un mod original noul echipament pentru meciurile din deplasare. Clubul spaniol a ales o piesa muzicala ritmata in stil hip-hop pentru clipul in care apar vedetele ”galacticilor” Benzema, Ramos, Marcelo sau Isco.

- Portughezul Paulo Fonseca (46 de ani) va fi noul antrenor al celor de la AS Roma. AS Roma a terminat pe locul șase sezonul recent incheiat in Italia, iar conducatorii au decis sa il inlocuiasca pe Claudio Ranieri. Portughezul Fonseca a fost alegerea clubului din capitala Italiei. Clauza de reziliere…

- Noul antrenor principal al echipei FC Dinamo este Eugen Neagoe, in locul lui Mircea Rednic, a anuntat directorul general al FC Dinamo Bucuresti, Bogdan Balanescu, prin intermediul site-ului oficial. Ultima oara la conducerea tehnica a echipei Sepsi Sf. Gheorghe, cu care a reusit calificarea in play-off-ul…

- Clubul de fotbal FC Dinamo a anuntat, luni seara, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, numirea in functia de antrenor principal a lui Eugen Neagoe (51 de ani), acesta preluand postul ramas liber dupa rezilierea contractului cu tehnicianul Mircea Rednic. "Noul antrenor principal al…

- Chelsea a câștigat de-o maniera categorica finala Europa League disputata în compania rivalei Arsenal. Dupa o prima repriza fara goluri, echipa lui Maurizio Sarri s-a dezlanțuit dupa pauza, impunându-se cu 4-1. Chelsea își trece astfel în palmares al doilea trofeu Europa…

- Kalmar a jucat alaturi de mari fotbalisti ai Romaniei, precum Zoltan Ritli sau Dorel Ardelean. Iosif Kalmar a fost primul antrenor din cariera lui Florin Gardos, acum la Craiova. Fundasul central a postat un mesaj de ramas bun pentru Kalmar. "Astazi am aflat cu tristete ca s-a stins din viata primul…

- Antrenoul Tim Walter va prelua conducerea tehnica a echipei VfB Stuttgart din sezonul viitor, dar echipa svaba nu stie deocamdata in ce liga va evolua, informeaza lefigaro.fr, relateaza News.ro.Citește și: ȘOC in Liga I: Dan Petrescu amenința cu demisia de la CFR Cluj. Probleme dupa caștigarea…