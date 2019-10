Cel.ro vs eMag.ro. Fazele unei confruntări între David și Goliat.…

eMag.ro liderul pieței de e-commerce și Cel.ro, unul dintre principalii sai concurenți, sunt in confruntare deschisa. Cea mai recenta batalie, arbitrata de fisc, a adus retailer-ului online eMag.ro o sancțiune, in urma unei reclamații facute de Cel.ro pentru “publicitate inșelatoare", dupa cum susține reclamantul. Disputa a inceput de cateva saptamani, chiar inainte de Black Friday 2019, cea mai importanta perioada din an pentru vanzarile online.