- Nicușor Iordan, tanarul in grija careia a ramas fiica lui Aurelian Preda, trece prin momente cumplite. Barbatul este in doliu. Cunoscutul artist este devastat de durere. Nicușor și-a pierdut bunica. Tanarul a facut tristul anunț pe pagina sa de Facebook. Cantarețul de muzica populara trece printr-o…

- Celebra artista se confrunta cu probleme de sanatate grave, care ii pun pericol cariera artistica. De curand, ea și-a anulat concertele din Las Vegas pentru a se opera! Se opereaza la ureche Celine Dion are probleme cu auzul, ceea ce i-a afectat performanțele artistice. De aceea, zilele trecute, artista…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Un barbat de 52 de ani care lucreaza in Germania s-a indragostit de poza unei femei de pe un cont de Facebook și i-a trimis acesteia bani, informeaza Monitorul de Suceava. Barbatul susține ca i-a trimis 40.000 de euro, insa nu a putut sa dovedeasca decat plata a 750 de euro. Dupa ce i-a trimis […] The…

- Razboiul pe avere dintre indragita cantareața de muzica populara Laura Lavric și sora ei stabilita peste Ocean s-a soldat cu o prima batalie caștigata de cantareața! Laura Lavric a obținut in instanța 10.000 de euro daune de la sora ei, dar se lupta in continuare pentru moștenirea mamei lor. CANCAN.ro,…

- “Nu e de gluma ce mi s-a intamplat. Nu știu ce om ar putea impraștia o asemenea informație eronata ca sa bage in panica atația oameni, atația fani, dar mai ales familia. Daca, prin absurd, copiii mei citeau pe facebook in momentul respectiv și vedeau ca mama lor a murit?! Numai un om bolnav la cap…

- Artista de muzica populara Silvana Riciu, in stare de șoc dupa ce s-a spus ca a murit. Cantareața a fost sunata zilele trecute de una dintre prietenele sale, speriata ca cineva a declarat ca vedeta s-a stins din viața. Silvana Riciu nu ințelege cine a lansat un așa zvon, fara sa ii sune apropiații și…

- 16 martie este o zi foarte importanta in viața Andrei și a lui Catalin Maruța. Acum 7 ani, pe aceasta data, s-a nascut fiul lor, David. Cantareața a marcat momentul printr-o postare pe Facebook, strangand mii de mesaje de felicitare in numai o ora. ”7 ani de cand am nascut primul copil. De cand am…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- O minora a ramas gravida cu un batran de 74 de ani. Tanara este mandra, ea scriind pe Facebook ca il iubește mult pe barbatul in varsta. „Chiar daca el are 74 de ani și eu doar 16, tot il iubesc! Avem 8 luni impreuna! Il iubesc mult”, a scris tanara pe Facebook. „Ești un copil […] The post Imaginile…

- Andreea Banica a ajuns la pat din cauza unor probleme de sanatate. Artista are mari dureri de mijloc, spate, fese, picior și altele, care nu i-au trecut. Ata deși a urmat mai multe tratamente. Cantareața a ținut sa transmita si un mesaj pentru fani pe blogul personal. “Am dat de belea… Din 18 februarie…

- Lavinia a fost atacata dur de un fan dupa ce a postat pe facebook o poza cu ea si cu sotul ei. Frumoasa bruneta este fericita si implinita de cand a devenit doamna Banica insa, de curand, Lavinia a fost atacata de o urmaritoare de pe facebook, pe pagina ei oficiala. Si cand spunem ca Lavinia a fost…

- Vestea ca subofiterul Catalin Predescu și-a pus capat zilelor i-a șocat pe colegii sai, dar, mai ales pe rudele și apropiații lui, care nu iși explica ce l-a determinat sa ia aceasta decizie tragica. Toți cauta raspunsuri acum, iar la o intrebare deja au gasit unul. Cand și-au dat seama, multora nu…

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste. Zilele trecute a decis sa faca publica și o fotografie cu acesta, iar fanii s-au bucurat foarte tare sa il cunoasca pe care i-a furat inima cantareței. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- Lidia Buble a fost deseori criticata pentru nasul ei considerat puțin cam….mare și a fost indemnata sa-și faca o operație estetica. Cantareața a spus de multe ori ca este extrem de mandra de nasul ei și are de gand sa-l lase exact așa. Ce spune insa altcineva aflat de cealalta parte a ”baricadei”: Iata…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- CFR Calatori a anulat, vineri dimineata, un numar de 46 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizând însa ca nu sunt trenuri blocate, iar traficul este deschis pe toate magistralele, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei.

- CFR Calatori a anulat miercuri, pana la ora 10:10, un numar de 120 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. CFR Calatori...

- Cantareața egipteanca, condamnata la inchisoare dupa ce a zis ca apa din Nil nu e buna de baut. Cantareața egipteanca Sherine Abel Wahab a fost condamnata la 6 luni de inchisoare și amendata, dupa ce a ”insultat” Egiptul. Ea a fost acuzata ca a facut o gluma proasta in timpul unui concert din Liban,…

- Un tanar din Craiova a iesit, luni seara, la schi, pe strazile din oras, reușind sa faca senzatie. Imaginile au fost postate imediat pe Facebook, iar olteanul a devenit in cel mai scurt timp vedeta. In același timp, un tramvai deraia in centrul Craiovei și era repus pe șine cu ajutorul unui utilaj…

- Adina Pintilie, regizoarea lungmetrajului „Nu ma atinge-ma / Touch me not”, a primit Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin. Dan Negru s-a aratat dezgustat atat de film, cat și de faptul ca pelicula a fost premiata de un juriu specializat. Codin Maticiuc a reacționat și el, pe…

- Cantareata de muzica populara Mariana Pitigoi Maracine a incetat din viata vineri, iar duminica a fost condusa pe ultimul drum. Au participat la funeralii rude si prieteni, au lipsit, insa, colegii de breasla. Considerat drept ”fiul adoptive” al artistei, Marius Baldovin i-a aratat cu degetul pe aceia…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- Simona Ionela Groza, din localitatea Carja, s-a spanzurat in curtea interioara a unui magazin din centrul orasului Murgeni. Potrivit vremeanoua.ro, femeia suferea de depresie. Ea nu a lasat niciun bilet. Aceasta s-ar fi sinucis din cauza unei decepții pe plan sentimental. La descrierea profilului de…

- O mamica cu trei copii si o americanca aflati, joi, intr-o vizita la Gradina Zoologica din Oradea au fost inchisi, din greseala, de angajatii care au plecat acasa inainte de terminarea orelor de program. Incidentul a fost relatat pe Facebook de tanara mamica, pe care o cheama Catalina. „Visul oricarui…

- Roberta Crintea, o cunoscuta cantareata de muzica populara, a postat pe pagina personala de Facebook mai multe fotografii in care apare asezata pe unul dintre scaunele de la Masa Tacerii, opera de arta realizata de marele sculptor Constantin Brancusi, situatie interzisa printr-o hotarare a Consiliului…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Maria Ciobanu (80 de ani) are trei copii, Leontina (55 ani), Camelia (48 ani) si Ionut (45 ani), si este tare mandra ca toti i-au mostenit talentul muzical, scrie click.ro. Mai mult, ei urca pe scena in aceasta formula, facand bani in familie. Interpreta de muzica populara locuieste, de mai bine…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Anda Adam a ajuns joi, acasa, dupa cateva saptamani bune petrecute la Exatlon. Cantareata a fost adusa in scaun cu rotile, pentru ca din cauza accidentarii la genunchi, se deplaseaza mai greu. Miercuri a fost bagata de urgenta in operatie. "A trecut momentul dificil, operatia a fost…

- Sedus virtual, abandonat și cu banii luați! Un timișorean a fost victima unei escrocherii pe Facebook, dupa ce s-a indragostit nebunește de o „cantareața” din Republica Moldova, care s-a dovedit in cele din urma ca e... barbat!

- Un timișorean i-a trimis peste 20.000 de lei unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani.

- Un barbat de 35 de ani a fost ridicat de mascați și polițiști dupa ce și-a creat o identitate falsa pe Facebook, pretinzand ca este o cantareața din Republica Moldova, și a convins un barbat din Timișoara sa ii trimita peste 20.000 de lei.

- Lady GaGa a fost nevoita sa isi anuleze turneul ‘Joanne World Tour’ din cauza „durerilor puternice” provocate de fibromialgie, informeaza contactmusic.com. Cantareata in varsta de 31 de ani sufera de fibromialgie, o boala care ii provoaca dureri multiple, difuze, insotite de stari de indispozitie. Intr-un…

- Celine Dion trece de doi ani printr-o perioada foarte grea și se pare ca problemele indragitei artiste nu par sa se sfarșeasca prea curand. Dupa decesul soțului sau, Rene Angelil, care a parasit-o in ianuarie 2016 ca urmare a unei lupte crancene cu cancerul, urmat la doar cateva zile de decesul fratelui…