- James Corden a scos-o la o plimbare prin Las Vegas pe ea, pe Celine Dion și a avut parte de un Carpool Karaoke nebun. Dupa ce a fost surprins de cantareața cu o cantare pentru fiecare fraza pe care o rostea, Corden a primit un sarut, a aflat cum iși pastreaza Celine Dion miile de perechi... View Article

- Celine Dion si James Corden au recreat o faimoasa scena din pelicula ''Titanic'' in cadrul celei mai recente editii a emisiunii Carpool Karaoke, care a avut-o invitata pe cantareata canadiana, informeaza marti Press Association, scrie Agerpres. In cadrul unei editii speciale a emisiunii lui…

- Cornelia Catanga ne-a dezvaluit cum a reusit sa slabeasca aproape 30 de kilograme. Toate acestea, dar si sfaturile pe care i le-au dat celebra cantareata si sotul sau fiului lor Alexandru in ceea ce priveste relatiile au fost dezvaluite de insași artista.

- La 51 de ani, Celine Dion semneaza primul contract de beauty! Iata cine a ales-o! Celine Dion este una dintre cele mai bine cotate artiste de pe intreg mapamondul. Vinde, chiar si in prezent, un numar absolut impresionant de albume si se afla in al 8-lea an in care tine concerte cu casa inchisa la Caesars…

- Nicolas Cage a fost filmat facand o scena in Las Vegas, in timp ce aplica pentru licența de casatorie cu iubita sa mult mai tanara. Sub influența alcoolului ... The post Nicolas Cage, beat intr-o instituție publica. Actorul și-a ingrijorat fanii intr-un video scapat pe internet appeared first on Renasterea…

- Legendara trupa romaneasca Holograf a susținut aseara un concert de zile mari la Chișinau, in cadrul Festivalului Marțișor 2019. Fanii au putut asculta atat piese mai noi, cat și hiturile care tine publicul in picioare.