- Pe locul casei lui Pablo Escobar va fi construit un memorial pentru victimele terorii domniei traficantilor de droguri. Pablo Escobar a fost unul dintre cei mai cunoscuti traficanti de droguri din istorie, controland la sfarsitul anilor '80 aproape 80% din traficul mondial de cocaina.…

- Un model celebru pe Instagram a fost mușcat de un porc salbatic langa care a vrut sa se fotografieze, pe o plaja din Bahamas. Michelle Lewin, nascuta in Venezuela, a mers recent in Bahamas, unde, pe o plaja, a dat peste niște porci salbatici. Tanara in varsta de 32 de ani a incercat sa se fotografieze…

- Localitatea Tismana va pierde 15 milioane de euro daca revine la statutul de comuna, susține primarul localitații, Marian Slivilescu. Acesta a aflat suma dupa ce a facut o solicitare la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia. "Ag...

- "All I want for Christmas is you" este, si anul aceasta, cea mai ascultata melodie de Craciun. Hit-ul interpretat de Mariah Carey este pe primul loc, atat in topul celor de la Billboard, cat si pe Spotify, scrie Digi24.ro.

- Chow Yun-fat, starul multimilionar din filmul ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ si reprezentant de seama al varstei de aur a cinematografiei ... The post Un actor celebru iși va dona intreaga avere de 630 de milioane de dolari, dupa moarte appeared first on Renasterea banateana .

- Artiștii cu zeci de ani de cariera in spate inca reusesc sa ramana in topul incasarilor. Urmariți mai jos topul celor mai bine platiți din 2018 și incasarile lor. U2, Roger Waters sau Guns N’ Roses figureaza in topul celor mai bine platiti muzicieni, alaturi de nume mai noi, ca Ed Sheeran sau Bruno…

- Un pusti de 8 ani din SUA care are un canal de YouTube unde posteaza recenzii la jucarii se afla in fruntea topului celor mai mari castiguri pe platforma de video-sharing. Forbes estimeaza ca numai in 2018, Ryan a castigat 22 de milioane de dolari. Ryan posteaza recenziile pe canalul de YouTube Ryan…

- Aflata la Oradea, la inaugurarea Podului Centenarului din Oradea, comisarul european Corina Cretu a declarat ca administratiile locale din Ardeal sunt “cap de lista la atragerea de fonduri europene, un exemplu de bune practici care trebuie urmat” si ca Romania risca sa piarda fonduri europene de 600…