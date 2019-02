Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion, supervedeta canadiana, se confrunta cu o problema financiara care i-ar putea afecta, la varsta de 50 de ani, atat imaginea, cat si averea stransa in trei decenii de cariera, relateaza ziarul spaniol El Pais. Agentia care a reprezentat-o timp indelungat, firma californiana ICM Partners,…

- Pe locul casei lui Pablo Escobar va fi construit un memorial pentru victimele terorii domniei traficantilor de droguri. Pablo Escobar a fost unul dintre cei mai cunoscuti traficanti de droguri din istorie, controland la sfarsitul anilor '80 aproape 80% din traficul mondial de cocaina.…

- Un model celebru pe Instagram a fost mușcat de un porc salbatic langa care a vrut sa se fotografieze, pe o plaja din Bahamas. Michelle Lewin, nascuta in Venezuela, a mers recent in Bahamas, unde, pe o plaja, a dat peste niște porci salbatici. Tanara in varsta de 32 de ani a incercat sa se fotografieze…

- Celine Dion a primit o lovitura crunta de la viața in urma cu un an jumatate, atunci cand soțul ei s-a stins din viața in urma cancerului. Acum artista și-a gasit din nou dragostea, in brațele unui barbat mai tanar cu 16 ani.

- "All I want for Christmas is you" este, si anul aceasta, cea mai ascultata melodie de Craciun. Hit-ul interpretat de Mariah Carey este pe primul loc, atat in topul celor de la Billboard, cat si pe Spotify, scrie Digi24.ro.

- S-a aflat cine o sa ii moșteneasca averea lui Dj Avcii! La luni bune de la moartea artistului suedez, parinții DJ-ului, Klas Bergling și Anki Liden, vor fi cei care vor intra in posesia averii de 25,5 milioane de dolari, potrivit presei suedeze. Dj Avicii nu a lasat vreun testament Chiar daca Dj Avicii…

- Artiștii cu zeci de ani de cariera in spate inca reusesc sa ramana in topul incasarilor. Urmariți mai jos topul celor mai bine platiți din 2018 și incasarile lor. U2, Roger Waters sau Guns N’ Roses figureaza in topul celor mai bine platiti muzicieni, alaturi de nume mai noi, ca Ed Sheeran sau Bruno…

- Un pusti de 8 ani din SUA care are un canal de YouTube unde posteaza recenzii la jucarii se afla in fruntea topului celor mai mari castiguri pe platforma de video-sharing. Forbes estimeaza ca numai in 2018, Ryan a castigat 22 de milioane de dolari. Ryan posteaza recenziile pe canalul de YouTube Ryan…