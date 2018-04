Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața a facut publica o imagine din copilarie in ziua in care a aniversat 50 de ani, gest care nu ii este deloc obișnuit. Pornind de la acea fotografie de colecție, am trecut și noi in revista ipostazele caracteristice divei de-a lungul timpului! Pe 30 martie, a sarbatorit jumatate de secol de…

- Andra a marturist ca abia așteapta sarbatorile pascale pentru a petrece timp in compania familiei sale. Andra, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Catalin Maruța , abia aștepta sarbatorile de Paște. Artista a explicat, la o emisiune de televiziune, ca ve petrece timp prețios alaturi…

- Ceacute;line Marie Claudette Dion n. 30 martie 1968, Charlemagne, Quebec , detinatoare a Ordinului Canadei si a Ordinului National al Queacute;becului, este o cantareata de muzica pop, textiera si actrita. Potrivit wikipedia.org, s a nascut intr o familie numeroasa, avand o situatie financiara precara.A…

- Cantareata si activista vietnameza Do Nguyen Mai Khoi, retinuta marti de autoritatile din Hanoi la intoarcerea dintr-un turneu european, a fost eliberata dupa 8 ore, scrie Reuters.Mai Khoi a anuntat pe pagina sa de Facebook: „Multumesc tuturor pentru grija. Ma aflu acum intr-un autobuz catre…

- Cantareata canadiana Celine Dion si-a anulat mai multe concerte pe care le avea programate in perioada 27 martie – 18 aprilie in Las Vegas, din cauza unor probleme de auz, scrie News.ro. Intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a artistei, a fost anuntata anularea concertelor de la The Colosseum…

- Artista canadiana Celine Dion isi va anula mai multe concerte pe care urma sa le sustina in primavara la Las Vegas din cauza unei afectiuni auriculare care necesita o interventie chirurgicala, a anuntat joi cantareata pe retelele de socializare, informeaza AFP. ''Norocul n-a fost…

- Celine Dion și-a anulat toate concertele de la Caesars Palace din Las Vegas din cauza unor probleme medicale. Artista canadiana a anunțat ca va fi supusa unei operații la ureche, care o va ține departe de scena in urmatoarele 3 saptamani. Potrivit paginii sale de Facebook, Celine Dion sufera o afecțiune…

- Andreea Marin și Lavinia Parva au fost tot timpul comentate datorita faptului ca seamana extraordinar de bine intre ele, iar dupa cum bine știm, aceasta nu este singura coincidența care le unește pe cele doua. Fosta soție a lui Stefan Banica, Andreea Marin, și actuala sa soție, Lavine Parva, fie sunt…

- Paula Chirila a ramas fara prieteni! Fosta prezentatoare a emisiunii „Mireasa pentru fiul meu” are o mana de prieteni. Aceasta sustine ca, desi are prieteni virtuali pe Facebook, cei reali ii numara pe degetele de la o mana. „Abia daca am ținut legatura cu colegele de facultate. Nici nu mai știu pe…

- 16 martie este o zi foarte importanta in viața Andrei și a lui Catalin Maruța. Acum 7 ani, pe aceasta data, s-a nascut fiul lor, David. Cantareața a marcat momentul printr-o postare pe Facebook, strangand mii de mesaje de felicitare in numai o ora. ”7 ani de cand am nascut primul copil. De cand am…

- De cand a devenit mama, viata actritei Delia Antal s-a schimbat radical. Ieri a fost emotionata pana la lacrimi pentru ca a avut loc un eveniment important din viata ei, botezul baietelului sau de 9 luni, Aiden Sunrise Antal. Nasii copilului au fost cantareata Cristina Spatar, cu care Delia Antal are…

- Congresul chinez a votat, duminica, pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata. Potrivit CNN, din cele 2.964 de voturi inregistrate, doar doua au fost impotriva acestei schimbari, in conditiile in care era nevoie de doua treimi…

- Ștefania a renunțat la viața. Era eleva in clasa a XI-a , avea doar 17 ani dar a ales sa renunțe la viața intr-un mod foarte brutal. Lacrimi de durere, multa suferința și mesaje cutremuratoare curg pe pagina ei de Facebook. O fata frumoasa, vesela cu zambetul mereu pe buze. O colega minunata, un copil.…

- Fenomenul Selfie a fost clasificat ca o boala a secolului 21. Selfieurile ne-au invadat conturile de Facebook sa Instagram, sunt preferate de vedete, de prieteni sau chiar de tine. In incercarea de a impartași ceva din starea care insoțește imaginea sau din contra, sa obținem impresii și diferite motivații…

- La Timișoara, in 8 martie, veți putea duce scrisorile adresate mamei celor de la Asociația Look Inside din urbea de pe Bega. Aceștia iși iau angajamentul ca le vor expedia catre mame. Daca vreți sa scrieți „Mami, iți mulțumesc!”, in orice mod alegeți sa faceți acest lucru, atunci sunteți…

- Accident mortal la Viile, noaptea trecuta. O tanara de 19 ani, pasagera intr-o masina, a murit, iar soferul masinii, care era baut, a fost ranit. Desi la fata locului a intervenit un echipaj al SAJ Galati tanara nu a mai putut fi resuscitata. ”Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 23 de ani,…

- Pusa sub semnul intrebarii dupa aflarea practicilor prin care Apple limiteaza in mod artificial performanta dispozitivelor iPhone echipate cu acumulatori „imbatraniti”, longevitatea telefoanelor iPhone a fost masurata folosind date concrete, derivate pe baza statisticilor puse la dispozitia investitorilor…

- Cantaretul sustine intr-un mesaj postat pe Facebook ca este nemultumit de numarul de voturi pe care le-a primit si spune ca nu e convins de procedura de votare. In plus artistul reclama si faptul ca Sala Polivalenta nu ar fi fost incalzita, artistii suportand cu greu frigul. Intr-un alt mesaj publicat…

- O fetita de doar doi ani a murit dupa ce a fost gasita plutind intr-o piscina. Micuta a fost transportata la spital si s-a luptat timp de patru zile pentru viata sa. Din nefericire, mama sa a facut tragicul anunt, fetita sa a murit. Kelly Ryan, mama fetitei de doar doi ani, a postat pe Facebook un mesaj…

- In fiecare joi, vineri și sambata ai planul facut – iți strangi grupul de prieteni și rezervați masa la clubul preferat. Finalul de saptamana se anunța a fi intotdeauna condimentat cu muzica, distracție și multe poze distribuite pe Facebook și Instagram. Pana la urma, ești o adevarata regina a oricarei…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Celine Dion (49 de ani) a vorbit intr-un interviu despre ultimii „trei ani de agonie“ din viata sotului si managerului sau, Rene Angelil, care a murit de cancer, la varsta 73 de ani, pe 14 ianuarie 2016.

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Anda Adam a ajuns joi, acasa, dupa cateva saptamani bune petrecute la Exatlon. Cantareata a fost adusa in scaun cu rotile, pentru ca din cauza accidentarii la genunchi, se deplaseaza mai greu. Miercuri a fost bagata de urgenta in operatie. "A trecut momentul dificil, operatia a fost…

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai fericita relatie…

- Un timișorean i-a trimis peste 20 de mii de lei romanești unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani. In spatele contului de Facebook al așa-zisei cantarețe era, de fapt, un barbat…

- Un timișorean i-a trimis peste 20.000 de lei unei presupuse cântarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani.

- Teatrul de Nord Satu Mare anunta pe pagina de Facebook ca unul dintre actorii teatrului, Cristian Dan s a stins din viata. "Cu mare tristete anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru, actorul Cristian Dan, membru fondator al Sectiei Romane. Un gand de alinare si sincere condoleante familiei indurerate.…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- Castrarea animalelor de companie a devenit un subiect din ce in ce mai disputat, in randul iubitorilor de animale. Si, de la o simpla discutie in cointradictoriu, la un scandal de proportii nu este decat un pas.

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Silvana Riciu, la un pas de divort! “De ani de zile, noi stam impreuna DOAR pentru…

- Simona Halep a publicat, miercuri, o imagine insoțita de un mesaj pe pagina personala de Facebook. Ce mesaj le transmite tenismena fanilor de pretutindeni. Imaginea publicata, miercuri, la ora 16:03 de Simona Halep pe pagina sa de Facebook a adunat aproximativ o ora 14 mii de like-uri și 179 distribuiri.…

- O tragedie a avut loc noaptea trecuta, într-un cunoscut hotel de pe malul marii: o proaspata mamica și-a pus capat zilelor! Cristina Iofcea era fizioterapeut, avea 50 de ani, locuia în Galați și venise la Constanța pentru a participa la un seminar de dezvoltare personala,…

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Giani apare intr-un „live" realizat pe pagina de socializare a postului tv si discuta alaturi de colegii lui despre ce urmeaza sa vedem in noul sezon. Evident, discutia aluneca spre umor, chiar daca Giani parca nu este intr-o forma maxima. Vestea buna este ca traieste, desi in urma cu o luna a fost…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat ca istoricul Neagu Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor. "#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual…

- Dolores O'Riordan ar fi murit in urma unei supradoze. Sursa citata de Santa Monica Observer a declarat ca Dolores O’Riordan a murit dupa ce a luat deliberat o supradoza de Fentanyl, adaugand ca Fentanylul contrafacut a fost gasit langa patul ei dintr-un hotel din Londra. Cantareata si compozitoarea…

- Andra si Catalin Maruta sunt cu siguranta unul dintre cele mai solide si iubite cupluri de la noi. Cei doi se inteleg de minune, dar ca in orice cuplu exista tensiuni si momente in care ajung sa nu fie de acord in unele privinte, asa cum se intampla si in relatia lor. Cantareata a marturisit ca se mai…

- Viata vedetei a fost data complet peste cap, dupa ce a primit teribilul diagnostic de cancer. Cu toate acestea, se pare ca lucrurile merg din bine spre mai bine, daca noua coperta de pe Facebook a acesteia ne spune ceva. Raluca Macovei si-a schimbat coperta intr-o imagine cu o burtica de gravida, cu…

- Cantareața argeșeanca Alexandra Naftanaila, cunoscuta sub numele de Sandra N, s-a apucat de scris. De cateva zile, artista incearca sa-și puna pe foi gandurile, sentimentele, trairile, dar și poveștile și conexiunile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diferiți oameni din industria muzicala și…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Un accident mortal s-a petrecut miercuri dimineata in comuna argeseana Stalpeni. In urma tragicului eveniment Dragos Stoican a incetat din viata, asta in ciuda eforturilor facute de medici pentru a-i salva viata. Ceea ce a socat si mai mult este faptul ca acesta petrecuse toata noaptea alaturi de…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Larisa Ujvari, studenta in anul 1 la Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea, este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit cunoscuților, ea are mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma. Cei care doresc ca ajute sunt așteptați…