- Filmul va avea premiera in seara zilei de joi, 9 mai 2019 iar dupa cel de-al doilea trailer care-l promoveaza toata lumea il așteapta cu sufletul la gura. Noul trailer arata de ce a devenit Pikachu detectiv, ce cauta el și cum comunica cu personajul principal al filmului sau, Tim Goodman (Justice Smith).…

- Miley Cyrus a anunțat pe Instagram ca s-a casatorit cu Liam Hemsworth dupa o relație cu nabadai care dureaza de 10 ani. Nunta a avut loc pe 23 decembrie 2018, in Tennessee, intr-o alta casa de-a cantareței, dupa ce locuința din California i-a ars in incendiile devastatoare care au cuprins coasta de…

- John Travolta a suprins pe toata lumea la inceputul anului, cand s-a afișat in public tuns zero. Actorul se chinuia cu peruci ca sa para mai tanar și iata ca la 64 de ani a decis ca-i timpul sa se rada in cap. Acesta a postat pe rețelele de socializare o fotografie in care apare... Read More Post-ul…

- Meghan Markle i-ar fi trimis tatalui o scrisoare, imediat dupa nunta regala, susține cotidianul Daily Mail. Aceasta i-a cerut lui Thomas Markle sa inceteze sa mai vorbeasca despre ei in spațiul public, sa nu o mai victimizeze cu acuzațiile pe care i le aducea. Fosta actrița a fost atat de suparata de…

- Comediana franceza Valerie Lemercier pregatește un film documentar despre Celine Dion. Producția va avea un buget de 23 de milioane de dolari și va fi lansata cel tarziu in 2020, anunța Variety. Cantareața canadiana a fost de acord cu acest proiect și a oferit studiourilor French Gaumont dreptul de…

- Kylie Jenner intra in „spiritul” sarbatorii de Sf. Valentin puțin mai devreme, dar asta nu pare sa deranjeze pe nimeni. Se pare ca starleta se pregatește sa lanseze o noua colecție „extraordinara” (așa o descrie ea) de produse de machiaj. O explozie de roz și roșu! Aceasta a dezvaluit pe Instagram trei…

- Producatorul executiv susține ca și foștii colaboratori ai cantarețului R & B, Celine Dion, Erykah Badu, Dave Chapelle și Questlove au refuzat și ei interviurile. Foștii colaboratori ai lui R Kelly, Lady Gaga și Jay-Z, se numara printre muzicienii care au refuzat sa fie intervievați pentru un serial…