Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro. "Primul se refera la un sprijin acordat de…

- Celebra artista se confrunta cu probleme de sanatate grave, care ii pun pericol cariera artistica. De curand, ea și-a anulat concertele din Las Vegas pentru a se opera! Se opereaza la ureche Celine Dion are probleme cu auzul, ceea ce i-a afectat performanțele artistice. De aceea, zilele trecute, artista…

- Celine Dion și-a anulat toate concertele de la Caesars Palace din Las Vegas din cauza unor probleme medicale. Artista canadiana a anunțat ca va fi supusa unei operații la ureche, care o va ține departe de scena in urmatoarele 3 saptamani. Potrivit paginii sale de Facebook, Celine Dion sufera o afecțiune…

- Dupa ce, saptamana trecuta, scriitorul Dan Sociu a refuzat sa primeasca premiul ICR Cartea de Poezie a anului 2013, Andrei Gheorghe a anunțat, pe conturile sale de Facebook și de Twitter, ca va returna premiul primit de la APTR, in 1996, pentru ca nu vrea sa fie asociat, in niciun fel, cu "delirul isteric"…

- “Ma confrunt de 6 luni cu o depresie moderata si o anxietate crescuta. Nu cred ca este din cauza varstei. Am cautat solutii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frica sa ma indrept in zona de medicamentatie si prefer sa merg in continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditatie si exercitii…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…

- Daca nu mai poți intra pe Facebook sau paginile se incarca cu erori, nu este de la tine! Facebook e down in Romania, potrivit downdetector.com. Probleme inregistreaza Facebook in mai multe țari din Europa de Est și Centrala. Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori activi. In medie, utilizatorii…

- Circulatia feroviara ramane oprita, vineri dimineata, intre Viseul de Jos si Salva, judetul Bistrita -Nasaud, unde un tren de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar este blocat si in judetul Dambovita. Probleme se inregistreaza si in traficul rutier pe mai multe drumuri. Potrivit Centrului…

- Un scandal de proportii a izbucnit intr-o comuna din Romania intre liderii comunitatii locale. Protagonistii sunt primarul si preotul din localitate. Primul il acuza pe parinte ca este ”cersetor si pomanagiu”, iar cel de-al doilea sustine ca primarului ”nu-i place de fata lui”.

- Cantareața Andreea Banica a ajuns sa stea la pat din cauza unei contracții musculare care ii da mari batai de cap. Andreea Banica, care formeaza un cuplu de peste 20 de ani cu același barbat , nu trece prin cele mai placute momente. Artista a ajuns la pat din cauza unei contracții musculare. Din 18…

- Nutritionistul Mihaela Bilic dezvaluie pe pagina de Facebook care este legatura dintre apa si sanatate. „Sa nu ai dupa ce bea apa…era considerat, in credinta populara, pragul cel mai de jos al saraciei. in vremuri mai putin prielnice decat cele pe care le traim, cand oamenii reuseau cu greu sa puna…

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce saptamana trecuta audierea a fost amanata din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Premiera mondiala a noului film science-fiction al lui Steven Spielberg "Ready Player One" de duminica seara, de la festivalul SXSW, a fost oprita de doua ori din cauza dificultatilor tehnice, relateaza The Wrap. Noul film al lui Spielberg rula de o ora si jumatate cand sunetul a inceput…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- Catalin Ivan a postat pe Facebook o reactie la modul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. „Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care…

- Trei persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident produs pe DN 17 in localitatea Podirei din Bistrita-Nasaud, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul in timp ce isi verifica Facebook-ul pe telefon si s-a rasturnat de mai multe ori.

- Brigitte Sfat s-a confruntat cu probleme de sanatate in primele luni ale anului 2018. Vedeta sustine ca din cauza situatiei cu Ilie Nastase a avut o cadere nervoasa si a facut herpes pe aproape tot corpul.

- Baiețelul cel mic al Antoniei are probleme de sanatate. Lui Akim ii dat dințișorii și are febra, așa ca mama lui a facut noapte alba. Din fericire, este o perioada delicata penru baiețel, insa nu este nimic grav. Antonia le-a imartașit fanilor sai despe clipele grele prin care a trecut, postand si…

- Amorțeala care se resimte la nivelul picioarelor este normala atunci cand stai mai mult timp in aceeași poziție. Te plimbi puțin, scuturi piciorul, trece. Dar, uneori, amorțeala din picioare poate fi cauzata de o problema de sanatate. Iata care este aceasta, scrie realitatea.net.

- CFR Calatori a anulat 37 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat compania feroviara pe pagina de Facebook. De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta intreruperea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri, potrivit…

- Tinand cont ca valul de frig ce afecteaza Romania se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada, ISU Arges face urmatoarele recomandari. ・ Imbracați-va gros și evitați expunerea in…

- Un bebeluș nasut prematur a fost adus cu elicopterul din localitatea Costești, Argeș, pentru a fi tratat la Spitalul de Post-ul Nou nascut prematur, adus cu elicopterul la Targoviște, din cauza unor grave probleme de sanatate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din cadrul CDU luni. Succesorul sau va fi desemnat in cadrul unui congres exceptional, prevazut la 26 februarie. Considerat un apropiat al Angelei Merkel,…

- Peter Tauber, secretarul general al partidului conservator al cancelarului german Angela Merkel, demisioneaza din Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP. Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). Astfel, angajatii din educatie, aflati in…

- Durerile de spate semnalizeaza existenta unor probleme grave de sanatate, care pot sa ne afecteze musculatura, ligamentele, articulatiile, oase sau rinichii. Pot sa apara sub forma unui junghi puternic, iar mai tarziu ca o durere insotita de amorteala.

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca salariile medicilor nu vor scadea, ci vor creste, ajungand chiar la peste 4.000 de euro brut pentru medicii legisti. Pitea a precizat ca 3% din angajatii din subordinea ministerului au probleme, „dar nu probleme mari”, astfel ca salariile consilierilor…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- Compania Blue Air a anunțat astazi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, intreruperea zborurilor pe ruta Timișoara – Iași – Cluj. „Stimați pasageri, din cauza fricțiunilor create de catre Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara suntem nevoiți sa va informam asupra deciziei companiei…

- Castigatorul Eurovision 2017 a suferit un transplant de inima Salvador Sobral a castigat anul trecut concursul Eurovision, aducand marele trofeu acasa, in Portugalia. Tanarul solist se confrunta cu grave probleme de sanatate. S-a spus ca ar fi fost la un pas de moarte si avea nevoie urgenta de transplant…

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- update ora 15.25 Circulația a fost reluata pe ambele sensuri de mers Circulația este blocata pe DN1 F, in apropierea localitații Poarta Salajului, din cauza unui TIR care, in urma unei manevre de intoarcere efectuata de șofer, s-a oprit intr-o poziție care blocheaza carosabilul. Din primele informații…

- Celine Dion trece, de doi ani, printr-o perioada dificila și se pare ca problemele artistei nu par sa se sfarșeasca prea curand. Aceasta sufera de o infecție puternica in gat, de natura sa-i afecteze corzile vocale.

- Celine Dion trece, de doi ani, printr-o perioada dificila și se pare ca problemele artistei nu par sa se sfârșeasca prea curând. Aceasta sufera de o infecție puternica în gât, de natura sa-i afecteze corzile vocale.

- Elton John a anunțat astazi ca se retrage din muzica, dupa 50 de ani petrecuți pe scena, iar ultimul sau spectacol, intitulat The Million Dollar Piano va avea loc pe 19 mai 2018, in Las Vegas, punctand cu aceasta ocazie cel de-al 200-lea show din cariera sa artistica. Retragerea sa a fost, oarecum,…

- Celine Dion trece de doi ani printr-o perioada foarte grea și se pare ca problemele indragitei artiste nu par sa se sfarșeasca prea curand. Dupa decesul soțului sau, Rene Angelil, care a parasit-o in ianuarie 2016 ca urmare a unei lupte crancene cu cancerul, urmat la doar cateva zile de decesul fratelui…

- Simona Halep a reușit sa se impuna in fața adversarei de marți, Destanee Aiava, pe care a invins-o cu scorul de 7-6 (5), 6-1. Cu toate acestea, constanțeanca se arata ingrijorata de starea ei de sanatate.

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american, scrie adevarul.ro.

- Oana Roman a ajuns la pat din cauza unei raceli. "Pe mine raceala m-a pus la pat!", a scris vedeta pe contul personal de socializare, in timp ce fanii au reactionat imediat: "Cred ca ar fi mai bine sa mergi la medic. Eu am asteptat zece zile si n-a fost bine", "Mananca usturoi crud trei zile,…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a fost criticata puternic de opozitia laburista pentru starea serviciului public de sanatate NHS, miercuri, in cadrul primei serii de intrebari si raspunsuri in parlament din acest an, relateaza AFP. "Prim-ministrul trebuie sa inteleaga ca politica sa impinge NHS…

- "Revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetatenii romani. Grija fata de oameni a PSD, partid declarat de stanga, se traduce in limitarea accesului la servicii de sanatate pentru familiile care traiesc in saracie,…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire in fiecare clipa. Un studiu realizat in Marea Britanie arata insa ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul sarcinii.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Adriana Bahmuteanu nu mai lucreaza la Antena Stars. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra de multi ani. Bruneta si-a motivat decizia printr-un mesaj pentru fanii sai.

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Pe Elena Udrea o așteptata un an 2018 greu, avand in vedere ca ar putea avea parte de o sentința definitiva in cel puțin un dosar trimis de DNA in instanța. Acest lucru nu o impiedica insa pe fosta „blonda de la Cotroceni” sa fie optimista și sa dea lecții de gandire pozitiva. Alaturi de urarea de…

- Din cauza profesiei, Paula Seling se confrunta cu probleme de sanatate, despre care a vorbit de curand. Iubeste sa cante si sa fie pe scena, fapt pentru care artista nu lasa sa se vada acest lucru in concertele si in spectacolele pe care le sustine. De curand, Paula Seling a vorbit despre faptul ca…