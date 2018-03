Stiri pe aceeasi tema

- Un medic chirurg din Iași a fost trimis in judecata pentru 11 fapte de luare de mita. Potrivit procurorilor, medicul a cerut peste 5.000 de euro de la pacienți și aparținatorii acestora pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale. Un medic chirurg din Iași a fost trimis in judecata sub control judiciar…

- Céline Dion și-a anulat toate concertele de la Caesars Palace din Las Vegas din cauza unor probleme medicale. Artista canadiana a anunțat ca va fi supusa unei operații la ureche, care o va ține departe de scena în urmatoarele 3 saptamâni.

- De ce s-a retras Anca Surdu de la Exatlon. Tanara a ajuns marți seara in țara, unde au așteptat-o prietenii și iubitul. Fosta concurenta a facut primele declarații despre plecarea ei din concurs. Anca Surdu a parasit competitia Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. “Deja imi lipseste Exatlon.…

- Aglomerație mare la Spitalul Județean Buzau, unde zeci de persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor dupa ce au alunecat și au cazut pe strazile sau trotuarele din oraș. Șase dintre aceștia au ramas internați intrucat au nevoie de intervenții chirurgicale. Sectia de Ortpedie a Spitalului Județean…

- Iata cateva motive pentru care nu ar trebui sa mai consumi aceasta bautura: Deficit de vitamine. Acidul fosforic care se gasește in Coca-Cola, impreuna cu cofeina, care are un efect diuretic, vor incepe sa consume substanțele nutritive și vitaminele din corp la doar 60 de minute dupa…

- Doi nou-nascuți care se zbateau intre viața și moarte au fost salvați de catre medici. Micuții au fost diagnosticați cu arc aortic intrerupt și respectiv cu tumora mediastinala, boli intalnite rar in Republica Moldova.

- Pompierii salajeni au intervenit in ultima saptamana la 56 de evenimente, dintre care sase incendii, o indepartare de elemente partial desprinse la fatada unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau si 49 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat de catre echipajele SMURD. Potrivit…

- In Japonia, banalele maști chirurgicale stau la baza unei industrii de milioane de dolari. Oamenii au inceput sa le poarte din motive de sanatate, dar acestea sunt folosite acum chiar și din motive ce țin de moda. Majoritatea japonezilor poarta maști chirurgicale in spațiul public. Unii ar putea crede…

- Locuitorii de pe str. Oituz nr.3 din Baia Mare raman fara apa marti, 6 martie, in intervalul orar 09.00-14.00 din cauza unor lucrari de reparatii. Tot fara apa vor ramane, in acelasi interval orar, si locuitorii de pe str.George Enescu nr.17 (intre str.Narciselor si str.Victor Babes) din Baia Mare,…

- In intervalul 26.02-04.03.2018, subunitațile ISU Salaj, au fost solicitate sa intervina la un numar de 72 de evenimente astfel: 11 interventii pe diferite situatii de urgenta (noua incendii, o salvare a unui animal, o indepartare turturi la pasarela Voievod Gelu din Zalau), iar 61 de misiuni s-au axat…

- Cantaretul Elton John a fost nevoit sa paraseasca scena in timpul unui spectacol pe care l-a sustinut in Las Vegas din cauza comportamentului "nepoliticos" al unui fan, a anuntat sambata artistul britanic, citat de AFP. "Un fan si-a pus mainile pe clapele pianului meu in timp ce eu cantam si a continuat…

- ONG-urile, grupurile de inițiativa sau APL-urile, mai au 3 zile sa își înscrie cauzele la evenimentul „8 ore peste program pentru o cauza buna”. La Tekwill voluntari specializați în marketing, comunicare, social media, fundraising, IT, copywriter, vânzari,…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…

- Neymar s-a accidentat, duminica, in timpul derby-ului cu Olympique Marseille, castigat de PSG cu scorul de 3-0, iar medicii au stabilit ca atacantul brazilian a suferit o entorsa la glezna dreapta si o fisura la degetul mic de la acelasi picior. Cel mai scump fotbalist al lumii va rata, astfel, meciul…

- Problemele au inceput luni seara, cand doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de pe aeroporturile de destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara la ora 18.19, iar pasagerii au fost debarcați și au plecat spre Sibiu cu autocarele.…

- Actorul britanic Stephen Fry a dezvaluit, vineri, ca a fost supus unei interventii chirurgicale de inlaturare a prostatei, dupa ce s-a luptat timp de doua luni cu un cancer, informeaza Reuters.

- Federatia Sindicatelor Libere din invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor si ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii. Ei au cerut, printre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din…

- Eugenia Șerban a avut probleme de sanatate. De data asta, actrița a ramas fara voce, din cauza unei raceli puternice și a unei alergii. Din fericire, lucrurile nu au fost prea grave. Eugenia Șerben a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars, despre problemele cu care s-a confruntat in ultima vreme.…

- L-am “prins” pe Fuego la pacanele! A bagat 10 dolari si…Dupa ce a despodobit bradul, a ajuns in orasul luminilor si al cazinourilor. Paul Surugiu, Fuego, e in turneu prin toata America alaturi de mama lui fictiva, Irina Loghin, si alti artisti de renume. Ajunsi in Las Vegas, Fuego si-a incercat norocul…

- Melanie Griffith, fosta soție a lui Antonio Banderas, este de nerecunoscut. Celebra actrița nu mai seamana cu diva care stralucea la brațul lui Antonio Banderas, ea marturisind ca a fost supusa recent unei intervenții chirurgicale care i-a schimbat infațișarea. ”Am fost supusa unei interventii chirurgicale…

- Pentru a-și rezolva problemele de la genunchiul stang, Alexandre Lacazette a fost supus unei intervenții chirurgicale și va avea nevoie de o perioada de 4-6 saptamani pana va putea reveni pe gazon. Arsenal a confirmat informația printr-un comunicat oficial postat pe site-ul clubului. "Lacazette a fost…

- Peste 100 de ambulante nu pot fi folosite zilnic la interventii din cauza defectiunilor tehnice, a declarat luni prim-adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Daniel Dragne, potrivit Agerpres. El a spus, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU ...

- UPDATE: Va informam ca, din cauza conditiilor meteo, intreruperea alimentarii cu apa potabila din orasul Targu Lapus de pe strada Doinei de astazi, 9 februarie 2018 va fi reprogramata, anunta reprezentantii VITAL. Locuitorii de pe strada Doinei din Targu Lapus raman fara apa vineri, 9 februarie, in…

- Compania Air France a dispus anularea a numeroase curse aeriene pe aeroporturile din regiunea Parisului din cauza ninsorilor abundente, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Din cauza ninsorilor abundente din regiunea Parisului si a dificultatilor de acces la aeroporturi, operatiunile…

- Curtea de Apel Cluj a dat, ieri, o sentința definitiva in dosarul “meningita”, cauza in care Spitalul Județean de Urgența Zalau (SJUZ) este facut raspunzator de complicațiile aparute in urma unor infecții nosocomiale survenite la patru pacienți care au fost supuși unor intervenții chirurgicale in cadrul…

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 113 misiuni de asigurare a asistenței medicale de urgența, intervenții și asigurarea masurilor specifice la evenimentele publice, pe timpul sfârșitului de saptamâna ce a trecut.Astfel, pompierii au intervenit în…

- Troleibuze oprite in centrul Bucureștiului din cauza unei pene de curent Arhiva Foto: captura Youtube În Capitala, pe bulevardul Elisabeta, troleibuzele sunt oprite pe ambele sensuri, pe prima banda - din cauza unei pene de curent. Problemele sunt între Universitate si Mihail Kogalniceanu. …

- Cantareata Lady Gaga a anulat ultimele 10 concerte pe care le avea programate in sectiunea europeana a turneului ei mondial, intitulat "Joanne", din cauza unor "dureri severe", au anuntat sambata reprezentantii companiei Live Nation, citati de DPA si Reuters. "Din pacate, Lady Gaga sufera…

- Compania Blue Air a anunțat astazi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, intreruperea zborurilor pe ruta Timișoara – Iași – Cluj. „Stimați pasageri, din cauza fricțiunilor create de catre Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara suntem nevoiți sa va informam asupra deciziei companiei…

- Se pare ca aradenii așteptau o aplicație de tipul„My Arad”, daca e sa ne luam dupa numarul mare al sesizarilor primite pe aceasta platforma imediat ce Primaria a facut-o publica. Nu mai putin de 80 de sesizari au fost transmise intr-o singura zi prin intermediul aplicatiei My Arad. Potrivit reprezentanților…

- Elton John a anunțat astazi ca se retrage din muzica, dupa 50 de ani petrecuți pe scena, iar ultimul sau spectacol, intitulat The Million Dollar Piano va avea loc pe 19 mai 2018, in Las Vegas, punctand cu aceasta ocazie cel de-al 200-lea show din cariera sa artistica. Retragerea sa a fost, oarecum,…

- Un barbat a decedat, dupa ce automobilul cu care se deplasa a derapat de pe traseu și s-a rasturnat. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:15, in orașelul Tvardița din raionul Taraclia, scrie Today.md.

- Fermierii se bucura de ninsorile din ultimele zile si spun ca este foarte bine ca stratul protector de zapada acopera culturile agricole. Este vorba de suprafetele insamantate cu cereale. Graul poate fi afectat din cauza gerului,iar zapada actioneaza ca un strat de protectie, sustine Dan Tanasescu,…

- Mai toți cantareții au avut de-a face, de-a lungul carierei lor, cu fani agasanți. Nu de puține ori unii au ajuns sa patrunda in casele starurilor ori sa sa le invadeze spațiul personal. Ei bine, Celine Dion a pațit-o și ea, chiar la inceputul acestui an, in timpul unui concert susținut in Las Vegas.…

- Celine Dion se afla la Ceaesar's Palace, renumitul hotel din Las Vegas, pentru a canta. Așa cum obișnuește, indragita artista a invitat pe scena o fana. Totul parea ca va decurge firesc. Asta pana cand… pe scena a urcat o femeie beata crița.

- Deputatul PSD Florin Iordache a fost internat de urgenta, joi dimineata, la Spitalul Floreasca. Din primele informatii, se pare ca Iordache a avut o criza de colecist si urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale.

- Deschiderea celui mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show, a fost afectata de ploaie torentiala, facand gigantul in tehnologie Google incapabil sa-si deschida standul in prima zi a targului. Se asteapta ca expozitia anuala din Las Vegas,…

- Celine Dion isi doreste foarte mult un duet cu Lady Gaga, anul acesta, cand autoarea hit-ului ‘Bad Romance’ va incepe seria de concerte in Las Vegas, noteaza contactmusic.com. Intrebata daca ar vrea sa colaboreze cu Lady Gaga, Celine a spus, potrivit sursei citate: „Oh, nu ma faceti sa incep. Imi doresc…