Celine Dion a împlinit 50 de ani! Întreaga ei viață în imagini Cantareața a facut publica o imagine din copilarie in ziua in care a aniversat 50 de ani, gest care nu ii este deloc obișnuit. Pornind de la acea fotografie de colecție, am trecut și noi in revista ipostazele caracteristice divei de-a lungul timpului! Pe 30 martie, a sarbatorit jumatate de secol de cand a venit pe lume. Vedeta canadiana are o cariera muzicala intinsa pe 37 de ani, primul ei album fiind lansat in 1981. Insa abia in 1990 a cucerit publicul cu piese cantate in engleza, de pe albumul Unison. In momentul de fața este unul dintre cei mai mari artiști din lume, cu performanțe – in industria… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kylie Minogue a lansat un nou album, dupa ce a trecut printr-o perioada dificila provocata de despartirea de logodnicul sau, actorul britanic Joshua Sasse. Cantareata a oferit un interviu revistei Attitude in care a vorbit cu sinceritate despre cea mai neagra perioada a vietii sale, dar si despre…

- Iubitul Iuliei Vantur a cunoscut o alta artista de la noi și s-au fotografiat impreuna. Pozele cu Salman Khan și o cantareața de muzica populara cunoscuta romanilor au devenit virale in India. Poate și pentru ca mulți au confundat-o pe vedeta cu Iulia Vantur. Și asta pentru ca acestea au aproape aceeași…

- Ion Tiriac si-a prezentat una dintre casele sale muzeu. Aproape ca nu exista incapere in care sa nu aiba trofee de vanatoare, salbaticiuni impaiate amintindu-i de partide cu pusca in mana pe diverse meridiane ale globului. Intr-o alta incapere din casa sa, un birou adaposteste trofeele din ceea ce s-ar…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Imagini apocaliptice au fost surprinse de reporterii Observator in doua localitati din Satu Mare. Paduri intinse pe o suta de hectare au fost, pur si simplu, puse la pamant. Vantul a lovit cu puterea unui uragan. Au fost rafele de peste 100 de kilometri pe ora, iar meteorogolii vorbesc despre un fenomen…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- Este mamica cu norma intreaga, sotie devotata, femeie de casa si.model pentru sute de femei! Si unde mai pui ca merge si la zeci de evenimente si sedinte foto! Cum reuseste bloggerita Ioana Chisiu sa le faca pe toate?

- De cand a devenit mama, viata actritei Delia Antal s-a schimbat radical. Ieri a fost emotionata pana la lacrimi pentru ca a avut loc un eveniment important din viata ei, botezul baietelului sau de 9 luni, Aiden Sunrise Antal. Nasii copilului au fost cantareata Cristina Spatar, cu care Delia Antal are…

- Vedeta de televiziune Alessandra Stoicescu s-a afișat intr-o ipostaza rara alaturi de partenerul ei de viața. Pe Alessandra Stoicescu, care a dezvaluit ce viciu o chinuie de ani de zile , publicul telespectator o știe din postura de prezentatoare de televiziune, unde este extrem de profesionista și…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Sylvester Stallone a reacționat la știrea falsa care a circulat luni pe internet potrivit careia ar fi murit. Vedeta din Rocky și Rambo nu a parut deloc nervos de vestea care i-a zguduit familia dar și fanii și a postat un video in care apar și fiicele lui. "E minunat sa te intorci din morți",…

- Celine Dion (49 de ani) a vorbit intr-un interviu despre ultimii „trei ani de agonie“ din viata sotului si managerului sau, Rene Angelil, care a murit de cancer, la varsta 73 de ani, pe 14 ianuarie 2016.

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Catalina Grama, alias Jojo, acum in varsta de 36 de ani, se bucura din plin de viața in sanul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au taiat moțul fetiței lor, Zora, in urma cu doar cateva zile.

- A fost o iubire ca in filme! Celine Dion (49 de ani) a povestit recent ca „isi stringe de mina sotul mort in 2016”, in fiecare seara. Cintareata care are o avere de peste o jumatate de miliard de dolari a recunoscut ca are acasa o replica din bronz a miinii lui Rene Angelil, care s-a stins in 2016,…

- Pistele aeroportului Otopeni pun in pericol traficul aerian si au nevoie urgenta de reparatii capitale! Avertismentul este dat de controlorii de trafic aerian, intr-un raport al Corpului de Control al Premierului.

- Tallia Storm este o cantareata de talie internationala in varsta de doar 19 ani. Vedeta s-a remarcat nu doar datorita vocii sale, cat si datorita fizicului sau deloc usor de trecut cu vederea.

- Ilinca Vandici a devenit mamica la jumatatea anului trecut, si, in prezent, se imparte intre cariera si familie. Vedeta este un parinte extrem de dedicat si a marturisit care a fost cea mai frumoasa zi din viata ei. A

- Cantareata de muzica de petrecere, Carmen Serban, a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e prima data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Cantareața a marturisit insa ca a fost salvata…

- Oana Lis a fost lovita de soțul ei. Vedeta a declarat in cadrul emisiunii de la Antena 1, ca nu se mai ințelege cu partenerul ei de viața. Fostul edil al Capitalei se afa intr-o situație delicata. Oana Lis socheaza din nou și ii aduce acuzații grave lui Viorel. Sotia acestuia din urma sustine ca a…

- Miley Cyrus a participat recent, alaturi de alti artisti, la spectacolul tribut al lui Elthon John intitulat I'm Still Standing. Pentru a surprinde momentul, Miley a decis sa impartaseasca cu fanii momente din backstage-ul evenimentului.

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Pe 23 ianuarie s-au implinit sase luni de la moartea socanta a Denisei Raducu. Desi a trecut deja jumatate de an, Adelinei, sora artistei, inca nu ii vine sa creada ca tanara nu mai este

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Nu foarte multi cunosc povestea de viata a frumoasei artiste Shakira si, cu siguranta, nu toti stiu ca aceasta a crescut la orfelinat. Ce activitati facea pentru a fi recunoscuta de ceilalti, dar si ce viata a avut, cititi in materialul de mai jos!

- Andra si Catalin Maruta sunt cu siguranta unul dintre cele mai solide si iubite cupluri de la noi. Cei doi se inteleg de minune, dar ca in orice cuplu exista tensiuni si momente in care ajung sa nu fie de acord in unele privinte, asa cum se intampla si in relatia lor. Cantareata a marturisit ca se mai…

- Dupa ce si-a facut operatia de micsorare de stomac, Nicoleta Voica are un stil de viata sanatos. Vedeta a marturisit ca are un regim de viata strict si face sport zi de zi. Totodata, cantareata de muzica populara a mai spus ca mai vrea sa slabeasca cinci kilograme. Nicoleta Voica a scos din alimentatia…

- Iulia Vantur (37 de ani) a lansat un nou videoclip, dupa ce anul trecut a filmat proiectul „Every Night and Day”, care a fost tare bine primit la Bollywood. Vedeta a colaborat pentru piesa „Harjai – your love song” cu artistul indian Maniesh Paul.

- Este o mama fericita, cu 3 copii minunați, dar viața Emiliei Ghinescu nu a fost intotdeauna ușoara. Pentru prima oara, artista vorbește despre dramele pe care le-a trait si isi dezvaluie secretele in fata Andei Adam. Vedeta a vizitat-o pe artista la ea acasa. Astfel, a aflat despre cruntele batai pe…

- Cantareața argeșeanca Alexandra Naftanaila, cunoscuta sub numele de Sandra N, s-a apucat de scris. De cateva zile, artista incearca sa-și puna pe foi gandurile, sentimentele, trairile, dar și poveștile și conexiunile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diferiți oameni din industria muzicala și…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Andreea Marin a povestit ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea tocmai datorita faptului ca a divorțat, scrie click.ro. Prezentatoarea lasa de ințeles ca desparțirea de iubitul turc a fost mai degraba o ușurare pentru ea, care i-a permis astfel sa iși deschida sufletul fața de cineva care o iubește…

- IMAGINI Cantareata de muzica populara, BATUTA de cinci luptatori MMA. Unul dintre agresori este POLITIST: FOTO Roberta Opre, cantareața de muzica populara, impreuna cu soțul ei, Ionuț Miclauș, au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA. Incidentul s-a petrecut joi, in London Pub,…

- Tanara cantareata de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu sotul eiA Ionut Miclaus au ajuns la urgente dupa ce au fost agresati de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind fratii Prian – George Adrian si Tudor Mihai, ultimulA fiind si politist in Cluj.

- Locatarii blocurilor din cel mai nordic oras al Romaniei se incalzesc si astazi ca in evul mediu, cu sobe improvizate. Este vorba despre Darabani si desi este oras de 5 decenii locuitorii nu beneficiaza nici astazi de gaz metan sau alta sursa de incalzire. Abia in ultimii ani au beneficiat si de apa…