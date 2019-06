Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a primit informatii din partea Statelor Unite privind instalarea temporara a sistemului antiracheta Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in Romania. Anuntul a fost facut vineri de Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, argumentand ca sunt necesare clarificari suplimentare…

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior, anunța joi MApN. In aceasta perioada, care va dura cateva saptamani, NATO va asigura o capacitate alternativa de aparare impotriva rachetelor…

- "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar'", a spus el. "Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?", a adaugat Grusko in marja celei de-a…

- Statele Unite iși vor indeplini angajamentele fața de NATO in ceea ce privește apararea antiracheta prin desfașurarea temporara la Deveselu a sistemului THAAD (Terminal High Altitude Area Defense - aparare la inalta altitudine, cel mai avansat sistem de aparare antiracheta), au transmis oficialii Organizatiei…

- ​Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior, transmite MApN. In perioada planificata pentru executarea lucrarilor la Deveselu, care va dura cateva saptamani, NATO va asigura ...

- "PSD condamna afirmatiile recente ale presedintelui Klaus Iohannis cu privire la pozitia exprimata de prim-ministrul, Viorica Dancila, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, toate atacurile prezidentiale pe acest subiect denota un amatorism total al presedintelui Iohannis…

- Invitat la interviurile DC News, Gabriel Les, ministrul Apararii, a comentat asupra subiectului fierbinte al momentului, mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, subiect care a iscat noi discutii contradictorii intre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis.…

- Rusia a decis sa plaseze avioane cu focoase nucleare in Crimeea ca raspuns la sistemul antiracheta de la Deveselu, Romania. Bombardierele strategice vor fi la baza aeriana Gvardeiskoe de pe peninsula anexata ilegal in 2014.