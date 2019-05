Celebrul show Lord of the Dance ajunge pentru prima oară în Oradea Cel mai celebru spectacol de dans din lume, „Lord Of The Dance – Dangerous Games”, va fi pus in scena pe 25 iunie 2019, la Sala Sporturilor, de catre 40 dintre cei mai buni dansatori din lume, in aceeași saptamana fiind programate alte doua reprezentații la București (22 iunie, Arenele Romane) și la Craiova (23 iunie, Sala Polivalenta). Show-ul, sub regia lui Michael Flatley, vine cu o noua abordare, astfel ca oradenii vor avea parte, timp de doua ore, la o incursiune in folclorul irlandez bazat pe lupta dintre bine și rau ce ilustreaza o poveste de iubire in care supremația va… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carla’s Dreams se pregatesc de cel mai mare concert pe care l-au susținut pana acum pe 18 mai la Romexpo. Deja doua categorii de bilete sunt sold out – categoria A și Fan Zone. Cei care iși doresc sa achiziționeze bilete la celelalte categorii, le pot gasi pe bilete.carlasdreams.com, dar și in format…

- Mihai Margineanu vine in Iași cu un concert extraordinar susținut impreuna cu trupa lui de muzicieni. Marti, 26 martie 2019, de la ora 19:00, in Underground Pub. Vine in orașul tau sa iți aduca muzica din “Las Fierbinți” și muzica de taverna 100% romaneasca, atat de draga tuturor. Vine in orașul tau…

- Toți banii se transforma in ore de terapie pentru micuți Damian Draghici & Brothers, Bogdan Ioan – caștigator la Vocea Romaniei in 2018 - și Franny, tanara artista Roton și vocal-coach, canta pentru cei 170 de copii cu autism din cele doua centre ATCA. Toți banii obținuți in urma vanzarii biletelor…

- Trupa clujeana Grimus activeaza din 2005, definitivandu-și poziția pe scena rock-ului alternativ romanesc printr-un stil aparte și o abordare foarte matura. “Grimus” este anagrama (aproximativa) a cuvantului “simurgh”, ce reprezinta o pasare gigantica din mitologia persana. Este, de asemenea, titlul…

- Basistul Megadeth, David Ellefson, vine la Bucuresti pe 17 martie in Hard Rock Cafe pentru o seara intima alturi de prietenii sai: VOI. Vom avea parte de un masterclass pentru fanii chitarei bass, de multe povesti din cariera sa si de un meet and greet cu poze complet gratuit. David va sustine si un…

- Pe 5 martie, VUNK va asteapta la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 pentru un eveniment special plin de surprize sub titulatura “Doamnelor si domnișoarelor, VUNK “. Ca de obicei la showurile VUNK, nu avem mese in fata scenei! Biletele au urmatoarele preturi: – Cu loc la masa in sala: 99 lei (doar 200 de…

- Arhitectul din Babel este numele celui de-al VI-lea album Alternosfera. Turneul de promovare al acestuia va incepe pe 22 si 23 februarie la Bucuresti, va continua in orasele Cluj-Napoca, Chisinau, Timisoara, Brasov si Constanta si se va incheia printr-un concert in aer liber la Arenele Romane din Bucuresti,…

- In cenusiul lumii noastre cotidiene, Directia 5 aduce inca o data bucurie in viața noastra cu un concert extraordinar la Teatrul Municipal Carei: ”In culori”. Data, 5 martie 2019. Ora 19,30 . Concertul nu a fost anuntat public nici de instituțiile de cultura și nici de Primaria Carei. Ca sa puteți beneficia…