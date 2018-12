Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul scriitor israelian Amos Oz a murit de cancer la varsta de 79 de ani, a anuntat ziarul Haaretz. El s-a casatorit cu Nili din 1960 si au trei copii. A inceput sa publice in 1961, la varsta de 22 de ani.

- Amos Oz, unul dintre cei mai importanti prozatori și eseisti israelieni, a decedat astazi, la varsta de 79 de ani, dupa o lunga suferinta. Potrivit cotidianului Haaretz, autorul israelian suferea de cancer. Amos Oz s-a nascut la Ierusalim, din parinții originari din Polonia și Rusia. La 15 ani se stabilește…

- Secretarul Apararii, Jim Mattis, va parasi postul "la sfarsitul lui februarie", a scris Donald Trump joi pe Twitter, la o zi dupa anuntul retragerii americane din Siria, transmite AFP. "Un nou secretar al Apararii va fi numit in viitorul apropiat", a adaugat presedintele american.…

- Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg, in apropiere de Targul de Craciun. Potrivit serviciilor de urgența, o persoana a fost ucisa și alte trei ranite, anunța Reuters. "Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg", a scris municipalitatea pe Twitter, cerand oamenilor sa ramana in case. UPDATE:…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Grupul Spice Girls a anuntat luni ca se va reuni in acest an pentru a sustine un turneu in Marea Britanie, insa anuntul oficial nu precizeaza daca Victoria Beckham, una dintre membrele formatiei, va participa la acest proiect, informeaza Reuters. "Breaking Spice News... Bilete in vanzare…

- Un seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs luni in provincia Columbia Britanica din Canada, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 33 de kilometri, la circa 190 de kilometri sud-vest de localitatea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit lui Nikki Haley, ambasadoarea SUA la ONU care tocmai si-a dat demisia, pentru sprijinul sau pentru Israel si pentru faptul ca a luptat impotriva "ipocriziei" in cadrul organizatii, relateaza marti Reuters. "As vrea sa-i multumesc ambasadoarei Nikki…