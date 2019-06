Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 7 iunie 2019, de la ora 18.30, in Sala Operei, brașovenii pot asista la o foarte indragita opereta - „Vaduva vesela” de Fr. Lehar. Emotionanta poveste de dragoste a frumoasei Hanna Glavary si a locotenentului Danillo a vazut prima data lumina rampei in anul 1905, la Theater an der…

- „Nota zero la purtare”, o premiera pentru „15 - 19 ani”, la Opera Brasov! Brasovenii sunt asteptati, atat sambata (1 iunie 2019), cat si duminica (2 iunie 2019), de la ora 18.30, la Opera Brasov, la premiera „Nota zero la purtare”, un musical, creat de indragitul compozitor Marius Teicu,…

- O expozitie ce ofera vizitatorilor o incursiune intima in viata si cariera actritei Audrey Hepburn, continand fotografii personale, rochii, trofee si obiecte de recuzita, a fost vernisata la Bruxelles pentru a marca implinirea a 90 de ani de la nasterea celebrei artiste in acest oras belgian, informeaza…

- In perioada in care elevii din invațamantul preuniversitar beneficiaza de programul „Școala Altfel” (saptamana 15 – 19 aprilie 2019), datorita cererii foarte ridicate venite din partea publicului tanar, Opera Brașov programeaza trei reprezentații consecutive cu titlul „Frumoasa din Padurea…

- In anul in care Ateneul din Iași a primit recunoașterea naționala, regizorul Ovidiu Lazar pregatește iubitorilor de teatru o noua premiera! „O scrisoare pierduta”, scrisa in anul 1884 de celebrul și iubitul dramaturg roman Ion Luca Caragiale este o piesa inspirata din realitatea secolului al XIX-lea,…

- Brasovenii sunt asteptati, sambata, 6 aprilie 2019, de la ora 18.30, in Sala Operei, la spectacolul „Vanzatorul de pasari” de Carl Zeller. Este opereta cu care artistii deschid luna aprilie 2019, la Opera Brasov. Premiera acestei lucrari a avut loc la Theater an der Wien, in anul 1891.…

- Doua saptamani și jumatate te despart de primul episod al sezonului 8 din Game of Thrones. Insa pe marile ecrane s-au facut deja primele vizionari. Eroina principala, Emilia Clarke a fost vedeta lansarii de la New York la doar cateva saptamani dupa ce a vorbit de cele doua anevrisme cerebrale prin care…

- Cea mai recenta premiera de balet de la Opera Brasov – „Tanzen mit Mozart” (Dansand cu Mozart), pe muzica de W.A. Mozart, va fi din nou prezentata publicului brasovean, sambata, 16 martie 2019, de la ora 18.30, in Sala Operei. „Tanzen mit Mozart” a fost prezentat, in premiera, in cadrul…