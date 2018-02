Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre președintele PSD și șeful SPP, Lucian Pahonțu, va trece de la etapa declarațiilor de presa, la etapa razboiului total in Parlament. Citește și: Reacția Laurei Codruța Kovesi dupa dezvaluirile lui Sebastian Ghița Surse parlamentare din PSD ne-au confirmat faptul ca, in…

- Firma Andei Adam ii aduce numai necazuri cantaretei. Artista are datorii uriase la bugetul de stat și nu stie cum sa mai faca rost de bani. Pana acum, firma are de platit 208.000 de euro, reprezentand impozite, asigurari sociale datorate, alte dari la stat, dar si un credit. Cu averea aflata…

- I nca un divorț șoc in showbizul autohton. Dupa 20 de ani, Aurel Tamaș și soția sa și-au spus adio.Cantarețul de muzica populara și partenera sa au ramas in relații foarte bune. Cei doi au impreuna un baiat, Antoniu Aurel Tamaș, care a implinit 17 ani și care s-a dovenit un tenisman de perspectiva. Aurel…

- Cristian Ionut Apostol este director adjunct economico administrativ in cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 27.05.2016, Apostol nu detine bunuri imobile. Aceeasi situatie o regasim si in declaratia completata in anul 2017.Cristian Ionut Apostol are…

- Petrica Banuta este director adjunct pentru Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar in cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 12.04.2016, Banuta detine, impreuna cu Adriana Banuta, un apartament cota parte 50 cumparat in anul 2009, cu o suprafata de…

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Dezvaluirea Antoniei i-a lasat masca pe toți. Artista a recunoscut ca doarme machiata, deși toata lumea ii spune ca nu face bine. Mai mult, interpreta marturisește ca ține diete și este foarte atenta la alimentația zilnica, pentru a arata perfect. Antonia a dezvaluit ca tine dieta si face mult sport,…

- Primaria Cluj-Napoca a organizat luni o dezbatere a proiectului de buget. Locuitorii orasului nu au fost prea interesati de cum va cheltui municipalitatea cele 400 de milioane de lei, la cât se ridica bugetul de dezvoltare pe 2018 a Clujului, Sala de Sticla fiind populata de toti directorii…

- Ce avere are Nicolae Burnete, clujeanul propus in Guvernul Dancila Nicolae Burnete este presedintele Senatului la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si propunerea PSD Cluj pentru Ministerul Cercetarii. Conform declaratiei de avere din 2016 (cea pe 2017 nu este disponibila pe site-ul UTCN),…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Verestoy Attila a candidat pe prima pozitie a listei UDMR pentru Senat in Harghita si a obtinut mandatul la distribuirea directa, dupa ce Uniunea a obtinut in judet un scor […]

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit la 63 de ani, acesta suferind de cancer la plamani, au confirmat mai mulți colegi de partid ai acestuia, pentru presa. Poreclit "Drujba lui Dumnezeu", pentru afacerile sale cu cherestea, acesta a fost parlamentar inca din anii 90 și a candidat, la ultimele alegeri,…

- Cantaretul american Neil Diamond, o legenda a muzicii rock, a anuntat ca a luat decizia de a renunta la turnee, dupa ce a fost diagnosticat recent cu maladia Parkinson, informeaza DPA si Press Association, potrivit Agerpres. Neil Diamond, interpretul piesei “Sweet Caroline”, a implinit pe 23 ianuarie…

- Uniunea Europeana a pus la dispozitia iesenilor zeci de milioane de euro anul trecut • Din cele aproape cateva sute de cereri depuse, jumatate au fost respinse din diverse motive • Specialistii in domeniu sustin ca o problema care determina neselectarea dosarelor ar fi ca terenurile din judet nu sunt…

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- Liam Gallagher a marturisit, intr-un interviu recent, ca nu a renuntat inca la droguri si ca nu le va interzice copiilor sai sa consume substante interzise din moment ce el o face, noteaza contactmusic.com. Cantaretul in varsta de 45 de ani, care are patru copii – pe Lennon, in varsta de 18 ani, Gene,…

- Viorica Dancila a reușit sa stranga o avere semnificativa și sa-și majoreze sumele din conturi mai ales din 2009 și pana in prezent, perioada in care a deținut funcția de europarlamentar.

- Recalcularile facute periodic si aleatoriu de Fisc pot duce adesea la blocarea conturilor bancare sau la poprirea sumelor pentru stingerea datoriei. Pentru evitarea unor astfel de situatii neplacute, contribuabilii au insa cateva parghii legale, sustin consultantii fiscali ai ANAF. Persoanele fizice…

- Laurentiu Corneliu Mocanu, seful Compartimentului Transporturi din cadrul Oil Terminal, detinea, conform declaratiei de avere publicate in luna mai 2016, un apartament de 40 mp in Constanta, achizitionat prin credit imobiliar in anul 2005. La categoria Datorii, Laurentiu Corneliu Mocanu a declarat un…

- Emilia Mihaela Ignat este sef Birou Juridic Litigii in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2016, Emilia Mihaela Ignat detine o casa de locuit in Agigea, judetul Constanta, mostenita in anul 2016, cu o suprafata de 95 m2. Ea mai detine un apartament in Constanta,…

- Unii l-ar putea considera mai degraba un kitsch, insa peștele de sticla a ajuns un obiect de colecție extrem de cautat pentru colecționari, potrivit a1.ro. Si oferta este una pe masura, pentru ca paginile de pe site-urile de anunturi sunt pline de oferte. Citeste si Cea mai scumpa sticla de…

- Cantaretul din Lipova care s-a sinucis chiar in prima zi a anului 2018, a lasat familiei un bilet de adio. Sergiu Curca spune in biletul de adio ca isi doreste sa fie inmormantat cu muzica.

- El a lasat un bilet de adio catre cei apropiați in care i-ar fi indemnat sa-l conduca pe ultimul drum și sa-l uite, potrivit specialarad.ro Tanarul din comuna aradeana Lipova a fost gasit spanzurat, luni, in jurul orei 15.30, chiar de tatal sau. Cantarețul ar mai fi incercat, in trecut, sa-și…

- Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea averii celor doi, scrie Cancan. Dupa 25 de ani de casnicie, fostul europarlamentar si Edith s-au judecat pe mai multe proprietati imobiliare,…

- Procurorul general Eduard Harunjen a semnat vineri, 22 decembrie 2017, ordonanța de pornire a urmaririi penale pentru fals in declarația de venituri și interese personale pe numele judecatoarei Maria Tertea (Țugui), scrie moldovacurata.md. Marți, 19 decembrie, la cererea procurorului general, Consiliul…

- Gabriela Cristea l-a lasat pe Tavi Clonda cu fetita si a dat fuga, in Ajun, la un mall din Bucuresti, la un magazin de haine. Cel mai probabil, prezentatoarea TV, momentan in concediu de maternitate, a cumparat cateva cadouri de care uitase. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica in exclusivitate…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca s-a lasat de alte afaceri, pentru a se concentra numai asupra fotbalului. El promite ca echipa sa va fi calificata in optimile Ligii Campionilor la anul, pe vremea aceasta."La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele…

- Cantaretul sud-coreean Kim Jong-hyun, decedat luni la Seul la 27 de ani intr-un aparent caz de sinucidere, a lasat un bilet de adio in care marturiseste starea profunda de depresie in care se afla, relateaza marti EFE. Biletul a fost postat marti pe reteaua de socializare Instagram de…

- Poetul Adrian Paunescu a murit acum sapte ani si a lasat in urma o avere uriasa, cuantificata undeva in jurul valorii de patru milioane de euro. Imparteala dintre mostenitori este facuta, iar cea considerata pe vremuri fiica nelegitima a poetului, acum repusa in drepturi pe cale judecatoreasca, si vorbim…

- Dincolo de partea morala și spirituala, exista și o moștenire materiala pe care o lasa in urma fostul suveran al Romaniei. Oficial, nu exista o evaluare a averii Casei Regale, iar aceasta este extrem de subiectiva și greu de facut.

- Regele Mihai al Romaniei a lasat in urma sa o mostenire uriasa. Averea Casei Regale a fost estimata la 60 de milioane de euro.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Citește și: ALERTA - ANM anunța ca vin ninsorile: care sunt…

- Ce avere a lasat in urma sa Regele Mihai al Romaniei? La cat este estimata valoarea ei in momentul de fașa? Ei bine, potrivit informațiilor aparute, oficial, nu exista o evaluare a averii Casei Regale, iar aceasta este extrem de subiectiva și greu de facut. Pentru ca majoritatea castelelor sunt bunuri…

- Peste 26 de mii de persoane din municipiul Chisinau nu au achitat impozitele pe imobil. Termenul-limita a fost data de 15 decembrie, anunta Primaria Capitalei.Restanțele au depasit 22 de milioane de lei, dintre care cinci milioane sunt penalitati.

- Pe 2 septembrie, Robbie Williams, in varsta de 43 de ani, s-a simtit rau in timpul unui concert pe care il sustinea la Zurich. Ulterior, el si-a anulat cele doua concerte in Rusia care mai ramasesera din Heavy Entertainment Tour. Cantaretul a declarat intr-un interviu pentru BBC Radio 2 ca,…

- In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AGOA , cu votul actionarilor din data de 19.06.2017, urmare a incetarii mandatului, s a hotarat revocarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Oil Terminal SA, numiti prin hotararea Adunarilor Generale Ordinare…

- De-a lungul timpului, Catalin Botezatu a fost avut relații – unele asumate, altele pe care nu le-a recunoscut niciodata – cu mai multe doamne din showbizul autohton. De curand insa, creatorul de moda a recunoscut ca are o pasiune pentru Delia care, din punctul lui de vedere, este o femeie ”wow”. Pe…

- O tranzactie comerciala intre un fermier din Romania si un abator din Republica Moldova da batai de cap autoritatilor din vama Albita. Un TIR cu aproximativ 200 de porci a plecat vineri seara de la Brasov catre tara noastra.

- Cantarețul basarabean Pavel Stratan a raspuns foarte clar atunci cand a fost intrebat cum va reacționa cand fiica lui, Cleopatra, va incepe sa vina acasa cu iubiți. Pavel Stratan, care are doi copii, este un binecunoscut artist de peste Prut. Fiica cea mare a artistului, Cleoptara Stratan, a rupt topruile…

- Olimpia Satu Mare se afla in pragul desființarii dupa ce gruparea antrenata de Zoltan Ritli a fost penalizata cu patru puncte in urma memoriilor depuse de Ionuț Adrian Voicu și Iulian Daniel...

- Marius Mihaita locuieste intr-un imobil somptuos, sub acelasi acoperis cu celebrul Stelian Gheorghe, zis "Stelu ANRP", campionul retrocedarilor de sute de milioane de euro, conduce un BMW X5 si este un obisnuit al magazinelor de lux din Bucuresti. Prin interpusi, ar fi implicat in cele mai rasunatoare…

- Vesti imense pentru romani din Parlamentul European. Visul unirii Romaniei cu Basarabia ar putea deveni realitate mai devreme decat ne-am fi asteptat. Europarlamentarul din grupul PPE, Traian Ungureanu, ofera o solutie care a mai avut succes o data in Europa.Citește și: Semnal de alarma! Apa…

- La scurt timp dupa ce controversatul afacerist Gheorghe Clapon a disparut din tara in urma condamnarii definitive la puscarie pentru inselaciune, insitutiile statului au accelerat demersurile pentru executarea silita a averii acestuia, iar toate terenurile, cladirile si bunurile aflate in patrimoniul…

- Fiica adoptiva a Stelei Popescu, Doina Maximilian, a facut un gest cel putin bizar cu mai putin de 24 de ore inainte sa-si ingroape mama. Urmasa celebrei actrite a lasat priveghiul deoparte si s-a dus acasa sa se odihneasca...iar de acolo a plecat intr-un loc la care nimeni nu s-ar fi gandit in aceste…

- Un om bun, un artist desavarșit, pentru care pregatirea unui rol era mai presus de orice. Și-a daruit toata viața publicului, așa cum a știut ea mai bine, pe scena. Cu ochii sclipind de bucurie și cu zambetul pe buze! Așa era Stela Popescu pentru colegi, dar și pentru noi toți.

- Stela Popescu a adunat o avere considerabila de-a lungul bogatei sale cariere. Considerata una dintre cele mai mari actrițe de la noi, marea doamna a scenei romanești, Stela Popescu a adunat, de-a lungul indelungatei sale cariere, o avere uriașa.

- O minora in varsta de 12 ani este cautata de Politie dupa ce a fugit din casa asistentului maternal care o avea in grija, din Pucioasa. Fata a lasat si un bilet in care spunea ca ii este dor de familie si ca se va arunca in apa daca mai este dusa printre straini.

- Cantaretul american Pharrell Williams si a prezentat cea mai recenta piesa in fata unui public select, la o petrecere privata, insa aceasta inregistrare inedita nu va fi disponibila decat in 2117, informeaza Agerpres.Evenimentul a avut loc pe 13 noiembrie in China, in cadrul unei petreceri private ce…