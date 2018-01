Stiri pe aceeasi tema

- Crystal Dental Clinic creste nivelul stomatologiei de peste 17 ani, e una dintre cele mai dinamice clinici dentare din Bucuresti, 10 cabinete dotate cu echipamente stomatologice "state of art", o echipa de peste 20 de specialisti si o dorinta constanta de a face performanta.Provocarea 2017…

- Publicatiile The Guardian si New York Times scriu despre protestele din Romania, subliniind ca mii de persoane s-au strans pentru a manifesta contra coruptiei si legilor justitiei. "Mii de romani au marsaluit pe strazile din Bucuresti sambata, intr-un protest fata de legile justitiei. Circa 50.000…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Premierul român, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. "Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate luni dimineata…

- Nu este nicio noutate pentru noi faptul ca Victoria Beckham este foarte slaba. Sau ca ”sprijina” ideea de silueta silfida. Problema este ca celebrul designer continua sa foloseasca modele extrem de slabe in campaniile sale vestimentare, promovand un stil de viața nesanatos, intr-o perioada in care industria…

- Unul din cei mai temuti mafioti de la noi, proxenetul Ioan Clamparu, nu a reusit sa convinga magistratii ca merita o viata mai buna dupa gratii! ”Cap de Porc”, cum este cunoscut in lumea interlopa Clamparu, solicitase un regim de detentie mai relaxat, dar magistratii i-au respins irevocabil cererea,…

- Talentatii balerini-patinatori rusi, membri ai Ansamblului de Stat al Baletului pe Gheata din Sankt Petersburg, vor interpreta trista poveste a printesei Odette, transformata in lebada printr-un blestem, pe acordurile celebre ale muzicii lui Piotr Ilici Ceaikovski. Spectacolul mult asteptat care va…

- In luna noiembrie a anului trecut, o tanara a fost impinsa in fața metroului din București, de o femeie care nu a putut oferi explicații coerente anchetatorilor cu privire la fapta și care nu a putut indica unde locuiește. Tanara a murit, iar agresoarea a fost arestata, fiind supusa…

- Taco Bell s-a clasat pe locul 8 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat in fiecare an de publicatia Entrepreneur. Brandul Taco Bell este prezent si in Romania cu doua locatii, ambele in Bucuresti, in Baneasa Shopping City si in Mega Mall. Mai putin cunoscuta este insa,…

- Vedeta americana de televiziune Oprah Winfrey a postat pe contul personal de Instagram imagini sfașietoare cu alunecarile de teren din apropierea locuinței sale. Citește și: Partenerul de viața al lui Oprah Winfrey: „Va candida cu siguranța la președinție“. Sudul Californiei este puternic afectat de…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- Marian Godina a marturisit ca el stia cine este pedofilul cautat cu disperare timp de patru zile de autoritatile din Capitala. Celebrul politist a facut dezvaluiri halucinante despre cum a fost prins fostul lui coleg.

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…

- Fiecare mama este de parere ca are cei mai frumosi copii din lume, dar pentru o mama din California, acest lucru chiar pare sa fie adevarat. Jaqi Clements le-a facut un cont de Instagram fetitelor ei, Leth Rose si Ava Marie, iar acele cele doua micute au peste 193,000 urmaritori.

- Apple este acuzata de frauda in opt procese distincte de catre proprietari nemulțumiți de iPhone, dupa ce gigantul american a recunoscut ca le slabește in mod voit performanța in cazul modelelor vechi, scrie Reuters . Totul a pornit de la o postare pe Reddit a unui utilizator, care a remarcat ca dupa…

- Facebook si Universal Music Group au anuntat joi un acord global care permite utilizatorilor sa incarce continut video muzical din libraria Universal, pe reteaua Facebook, precum si pe Instagram si Oculus, relateaza Reuters, conform news.ro.Prin intermediul acestui acord, primul convenit de…

- Un tanar de 17 ani a fost injunghiat, marti seara, in cartierul de blocuri ANL Constantin Brancusi, de un barbat in varsta de 44 de ani, in scara unui bloc. Agresorul a fost retinut, iar minorul este internat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.

- Volkswagen a declarat luni ca intentioneaza sa instaleze 2.800 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in 17 dintre cele mai mari orase din SUA, pana in luna iunie 2019, potrivit Reuters. Statiile de incarcare vor fi situate in aproximativ 500 de locatii, iar aproximativ 75% dintre…

- Se intorsese falit din America, dar si-a revenit in Romania. Celebrul "Casanova de la MasterChef", Gabi Godeanu, s-a umplut de bani si si-a facut restaurant! Dupa ce a ajuns inapoi in Bucuresti, a reluat o afacere pe care o abandonase, o rotiserie in Colentina, iar lucrurile au evoluat. ( CITESTE SI:…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase, scrie news.ro. “Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”,…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Noua vila a lui Floyd Mayweather, in valoare de 34 de milioane de dolari, situata din Beverly Hills a fost sparta in timp ce acesta se afla in China. Politia din California investigheaza incidentul. Politia din Beverly Hills a anuntat printr-un comunicat de presa ca locuinta lui Mayweather…

- Iuliu Muresan a taxat o declaratie a lui Gigi Becali, la o zi dupa ce CFR Cluj a spulberat-o cu 3-0 pe FC Voluntari, echipa condusa de Florentin Pandele, finul finantatorului vicecampioanei. Inaintea meciului, Becali s-a aratat foarte increzator ca, datorita spiritului finului…

- ”Bitdefender va fructifica noul parteneriat cu Vitruvian Partners pentru a-si intari pozitia de lider atat in piata de solutii de securitate pentru companii, cat si in cea pentru utilizatori individuali. Bitdefender si-a extins amprenta internationala in ultimii ani prin stabilirea unui nou sediu…

- Cantareata si actrita Selena Gomez s-a mentinut in fruntea listei celor mai apreciate vedete pe Intagram, in timp ce fotbalistul Christiano Ronaldo a urcat patru locuri in top. Contul de Instagram al lui Gomez are 130 de milioane de aprecieri, dupa ce anul trecut, numara 103 milioane de „urmaritori”,…

- Cunoscutul fizician britanic Stephen Hawking l-a laudat pe microblogul sau de pe platforma chineza Weibo pe principalul solist al celei mai populare trupe de baieți din China pentru faptul de a-i fi pus o intrebare despre migrația spre alte planete, informeaza Reuters.Wang Junkai, liderul…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din Romania, mentionand ca romanii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamant, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de romani s-au strans la Bucuresti si in alte orase din Romania, duminica, pentru a protesta fata de aceste modificari, anunta agentia Reuters…

- Scena de groaza in zona Giurgiului, din Capitala. Un barbat si-a iesit din minti si si-a injunghiat partenera de viata. Femeia a ajuns la spital. Incidentul a avut loc sambata dimineata. Agresorul are 51 de ani si a ajuns pe mana oamenilor legii, fiind dus la audieri. Cel care l-a imobilizat a fost…

- Venit in Romania in octombrie 1996, chef Joseph Hadad a trecut de la “agonie la extaz” in lumea culinara a Capitalei. Adica de la o piața aproape goala, in care nu gaseai nici pește, nici condimente – la rafinamentul de azi dar și la tehnologia prezentului. Celebrul bucatar va lansa peste o luna o…

- Autoritatie de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber Technologies pentru felul in care a tratat compromiterea datelor confidentiale ale clientilor, in urma unui atac al hackerilor produs anul trecut, transmite Reuters. În UE, autoritatea pentru confidenţialitatea datelor va discuta…

- Moartea lui Nikolaos Chatzakis, cunoscut drept Nikos, a lasat un gol imens in sufletul familiei si al celor care l-au cunoscut. La firma de paza si protectie unde era patron este doliu, iar angajatii au aprins o lumanare in sala de sedinte. De-a lungul vietii, Nikos a fost implicat in multe afaceri,…

- Charles Manson, liderul sectei care si-a trimis adeptii, cunoscuti drept “Familia Manson”, sa comita crime oribile ce au zguduit atmosfera epocii hipiote din anii ’60 din California, a murit la varsta de 83 de ani, informeaza Reuters, citand oficiali ai inchisorii unde acesta isi ispasea pedeapsa.

- Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore inainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, in incercarea de a semana discordie in timpul votului privind ieșirea țarii din Uniunea Europeana, scrie miercuri The Times, relateaza…

- Windows XP se numara printre cele mai populare sisteme de operare și în ziua de astazi, deși gigantul Microsoft a ajuns în prezent la Windows 10. Una dintre cele mai recunoscute caracteristici ale acestui sistem de operare era celebrul wallpaper Bliss, reprezentat de o imagine…

- O femeie in varsta de 32 de ani a fost violata și talharita de barbatul care s-a oferit sa o conduca acasa dupa ce a plecat dintr-un club din București. Agresorul a fost reținut de polițiști, care l-au gasit ascuns la un prieten, in Constanța. Agresiunea a avut loc in noaptea de 21 spre 22 octombrie.…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare si alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achizitionate din magazine…

- Celebrul prezentator de radio a luat la pas judetul Covasna si a descoperit adevarate minuni secuiesti. Weekend-ul acesta, Daniel Buzdugan s-a bucurat din plin de bogatiile judetului Covasna, anume bunatatile locale prezentate in cadrul Paradei carnatilor din Sfantu Gheorghe, dar si frumusetile vechilor…