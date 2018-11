Stiri pe aceeasi tema

- Andres Iniesta este numele de care se leaga o mare parte din istoria echipei FC Barcelona, dar și a naționalei Spaniei. Titluri de campion, trofee ale Ligii Campionilor, Cupe și Supercupe ale Spaniei, insa, in spatele victoriei, triumfului și a bucuriei, se ascundea o realitate nu tocmai placuta…

- Andres Iniesta este numele de care se leaga o mare parte din istoria echipei FC Barcelona, dar si a nationalei Spaniei. Titluri de campion, trofee ale Ligii Campionilor, Cupe si Supercupe ale Spaniei, insa, in spatele victoriei, triumfului si a bucuriei, se ascundea o realitate nu tocmai...

- Andres Iniesta este numele de care se leaga o mare parte din istoria echipei FC Barcelona, dar si a nationalei Spaniei. Titluri de campion, trofee ale Ligii Campionilor, Cupe si Supercupe ale Spaniei, insa, in spatele victoriei, triumfului si a bucuriei, se ascundea o realitate nu tocmai placuta.

- Andres Iniesta, unul dintre marii fotbaliști spanioli ai istoriei a trecut prin clipe teribile. "Devii atat de vulnerabil. Nu auzi, nu simți ce se intampla langa tine". Are 34 de ani, iar viața sa a fost plina de victorii, de trofee, fiind considerat un zeu la Barcelona. Zeul a trait insa și clipe dificile,…

- Brazilianul Malcom de Oliveira, cel mai scump transfer facut de Barcelona in vara, se afla intr-o situație dificila și ar vrea sa plece in iarna. Mundo Deportivo, ziarul de casa al catalanilor, anunța ca Malcom, 21 de ani, nu este mulțumit de situația sa. Mijlocașul lateral, adus pentru 41 de milioane…

- Barcelona și Real Madrid joaca duminica, de la ora 17:15, in derby-ul campionatului Spaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport. De cand a semnat cu Barcelona, in vara lui 2014, Luis Suarez n-a ratat niciun Clasico. Atacantul uruguayan de 31 de ani a jucat…

- Arturo Vidal (31 de ani) a parasit-o pe Bayern in aceasta vara si a semnat cu Barcelona, actuala campioana a Spaniei, care l-a transferat contra sumei de 18 milioane de euro. Totusi, la doar doua luni de la transfer, au aparut si primele probleme pentru mijlocasul chilian.

- Derby-ul catalan, Girona - Barcelona, se va desfasura pe pamant american. Potrivit publicatiei din Spania, Sport, acesta va fi primul meci din La Liga care se va disputa in Statele Unite ale Americii si va avea loc pe stadionul Hard Rock din Miami, pe 27 ianuarie 2019.