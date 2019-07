Celebrul festivalul San Fermin s-a soldat cu victime. Un bărbat a fost împuns de taur şi două persoane sunt rănite la cap Un barbat a fost transportat cu o targa spre o ambulanta la scurt timp dupa incheierea acestei curse, ce a fost organizata pe strazile inguste ale orasului medieval Pamplona si care a durat doua minute si 14 secunde.



Mii de alergatori, imbracati complet in alb si purtand esarfe rosii in jurul gatului, se reunesc in fiecare an pentru a participa la aceste curse matinale. Dupa incheierea fiecarei curse, animalele sunt tinute intr-o arena, unde au loc lupte cu tauri in cursul dupa-amiezii, potrivit Agerpres.



In acest an, taurii folositi in cursele de la Pamplona provin de la

Sursa articol si foto: rtv.net

