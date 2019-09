Stiri pe aceeasi tema

- Motivul pentru care fotografia s-a viralizat este faptul ca cei trei sunt percepute public ca personajele negative ale momentului. Rovana Plumb pentru ca a fost respinsa, Viorica Dancila pentru ca a propus-o, in timp ce privitor la moralitatea lui Alexandru Cumpanasu s-au descoperit o serie de lacune,…

- Fostul presedinte Traian Basescu, europarlamentar PPE, a declarat joi la B1TV ca a auzit in familia politica europeana din care face parte ca din echipa de comisari europeni propusa Parlamentului European ar trebui sa pice un comisar dintr-o tara pentru care s-a activat articolul 7 din Tratatul UE…

- Chiar daca nu se asteapta in prezent la o criza economica similara cu cea din 2008, laureatul premiului Nobel pentru Economie, Joseph Stiglitz, se asteapta la falimente in serie si se mira ca bancile...

- Criza fortei de munca si impactul acesteia asupra activitatii companiilor, atragerea personalului calificat si tendintele pietei muncii, sunt cateva dintre temele care vor fi abordate, miercuri, in cadrul primei intalniri din seria conferintelor "Pactul pentru Munca", la Cluj- Napoca. …

- ”Nu este de ras – este de plans! Dacian Cioloș a negociat și luptat (ca de obicei) pentru țara lui – Franța! Problema noastra este cine negociaza și cine se lupta pentru Romania! Marea negociere pentru principalele posturi de conducere la nivelul Uniunii Europene a dus la un rezultat trist – nicio persoana…