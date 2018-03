Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: VIERU ALIN, director general al Administratiei Domeniului Public (A.D.P.) Sector 1 București, pentru savarsirea infractiunii de…

- *Exproprieri suplimentare pe Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 2: LISTA proprietarilor și VALOAREA despagubirilor Guvernul a lansat in dezbatere publica Proiectul de Hotarare privind declanșarea procedurilor ...

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- „M-a numit China man (chinez, n.r.)", a mai spus ea. Dezvaluirea a venit dupa ce mai multi fani au publicat mesaje si imagini din timpul unui concert pe care Marilyn Manson l-a sustinut joi, la New York, unde a avut un comportament bizar. Actrita si-a exprimat speranta ca starul rock va primi ajutor…

- Michael Jeffrey Jordan n. 17 februarie 1963, Brooklyn, New York, SUA a fost un jucator profesionist american de baschet, actualmente om de afaceri si proprietar majoritar la clubul de baschet Charlotte Hornets.Biografia sa de pe site ul NBA spune, Michael Jordan este recunoscut ca cel mai mare jucator…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Procurorii DIICOT au pus sechestre pe 448 de milioane de lei in dosarele pe care le-au avut in lucru in anul 2017, cuantumul crescand cu peste 200 de milioane fața de sechestrele puse in anul 2016, se arata in raportul de bilanț al Direcției. Potrivit documentului obținut de Libert prejudiciul total…

- Ministerul Justiției a elaborat un proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare pentru a asigura reprezentarea intereselor statului in acțiunea inaintata de Gater Assets Limited impotriva Republicii Moldova, pendinte in fața Curții Districtuale a Statelor…

- Darius Valcov a fost audiat astazi de magistratii Tribunalului Dolj in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. In momentul in care a iesit din sala de judecata a refuzat sa faca declaratii.

- Orasul american New York a dat in judecata marti opt companii care produc sau distribuie opioide eliberate pe baza de prescriptie medicala, acuzandu-le ca sunt vinovate pentru o epidemie letala care afecteaza cel mai populat oras din SUA....

- Celebrul muzician britanic, in varsta de 70 de ani, și-a inștiințat fanii, prin intermediul unei conferințe oficiale, ca are de gand sa se retraga. Dupa aproape 50 de ani de cariera, Elton John nu va mai merge in niciun turneu muzical, decizand sa se dedice soțului și copiilor. Elton John nu va mai…

- Celebrul tenor a fost sarbatorit de intreaga familie la New York. In noiembrie, a aniversat 50 de ani de cariera, iar in ianuarie 77 de ani de viata. Celebrul artist spaniol traieste de ani buni in America si este mai mereu inconjurat de familie: sotia sa, soprana de origine mexicana Marta Ornelas,…

- Un barbat din comuna Adancata acuzat de omor, Mihaita Airinei, care este cercetat in stare de arest preventiv, a fost trimis luni in judecata. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in probatoriul administrat in cauza se arata ca "Victima I.I. nu era casatorit si ...

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Fotbalistul echipei Real Madrid, Luka Modrici, acuzat de evaziune fiscala, a platit aproape un milion de euro Fiscului spaniol, pentru a evita o eventuala condamnare, a anuntat Marca.Luka Modrici este anchetat pentru evaziune fiscala in 2013 si 2014, iar prejudiciul ar fi fost de 290.990 de…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Gheorghe Ștefan, fostul finanțator al defunctei Ceahlaul Piatra Neamț, a fost trimis in judecata de catre DNA, fiind acuzat de trafic de influența. Mai exact, "Pinalti" e banuit de judecatori ca a cerut unei firme sa direcționeze catre echipa de fotbal 3% dintr-un contract cu Hidroelectrica, informeaza…

- Celebrul profesor doctor Mihai Lucan ar fi facut tot posibilul sa opreasca investigatiile DIICOT. Acesta ar fi vrut sa ascunda banii despre care se crede ca au fost obtinuti ilegal si sa se razbune pe colegii care-i stateau in cale. Aceste detalii apar in referatul prin care s-a propus arestarea…

- Procurorii DNA Craiova l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe deputatul PNL Mihai Voicu, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Elena Udrea si pe Dan Andronic, intr-un dosar in care fostul ministru este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, iar patronul ziarului "Evenimentul zilei" este acuzat de marturie mincinoasa.OFICIAL: Procurorii din cadrul Direcției Naționale…

- PENAL…Pentru Neculai Horobet cariera de avocat se apropie de final dupa ce a fost trimis in judecata, acuzat de trafic de influenta, de catre procurorii anticoruptie. Alaturi de acesta, in acelasi dosar, acuzat de cumparare de influenta, a fost trimis in judecata si Daniel Stanescu, un barbat din Grajduri…

- Omul de afaceri Ion Tiriac a declarat luni, in legatura cu modificarea legilor Justitiei, ca "cineva trebuie sa se responsabilizeze" in momentul in care o persoana este trimisa in judecata, afirmand ca persoana respectiva trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie pana la pronuntarea sentintei…