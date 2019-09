Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul cabaret parizian Moulin Rouge va sarbatori 130 de ani de la infiintare pe 6 octombrie, pe ritmul inegalabilului dans french-cancan, relateaza miercuri AFP. Trupa celui mai faimos cabaret din lume va dansa french-cancan in aer liber, intr-un loc din apropierea localului, in seara…

- Formația timișoreana 8 Light Minutes a lansat o noua melodie „Who Am I?“ mixata și inregistrata de catre Lukinich Attila, in studioul timișorean DSpro. Trupa s-a constituit in urma cu patru ani, sub conducerea lui Zsolt Szabo și de atunci au evoluat foarte mult, grație repetițiilor și diferitelor apariții…

- Cheloo, FreakaDaDisk, Ombladon si casa de productie 20cm Records au caștigat in prima instanța procesul deschis de Sindicatul National Al Agentilor de Politie. Ei fusesera acuzați ca versurile melodiilor de pe albumul Arma secreta și in special din piesa Antimiliție sunt calomniose la adresa politiștilor.…

- Chitaristii Paul Landers si Richard Kruspe de la Rammstein au protestat intr-un mod ,,neobisnuit” impotriva legilor anti-LBGT din Rusia. Acestia s-au sarutat pe scena in timpul concertului din Moscova, pentru a-si arata sustinerea fata de comunitatea LGBT, potrivit contactmusic.net. Trupa a postat chiar…

- In acest weekend, 12-13 iulie, timișorenii se pot retrage la Periam-Port pentru doua zile de concerte tari și diverse activitați, la Festivalul Rock la Mureș! Unul dintre cele mai așteptate concerte este, cu siguranța, cel al capului de afiș al festivalului Rock la Mureș 2019 – formația…

- Polițistul Marian Godina a comentat pe blogul sau declarația unui lider al unui sindicat din Poliție care a anunțat ca da in judecata trupa Paraziții pentru calomnie din cauza „mesajului ofensator” din piesa „Antimiliție”. Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP),…