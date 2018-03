Celebrul actor rus Oleg Tabakov a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme cult din epoca sovietica, a decedat luni la varsta de 82 de ani, a anuntat Teatrul de Arta din Moscova al carui director artistic a fost. ''Oleg Pavlovici (Tabakov) a murit luni, la spital, in urma unei indelungate si grave…

- Lumea artei de la Moscova este in doliu. Celebrul actor și regizor Oleg Tabakov a murit astazi, la varsta de 82 de ani. Artistul a fost internat in spital inca in luna noiembrie a anului trecut.

- Celebrul designer Hubert de Givenchy a murit la varsta de 91 de ani. Givenchy a fost cunoscut pentru colaborarile sale cu Audrey Hepburn și Jackie Kennedy carora le-a creat cateva dintre piesele vestimentare care le-au transformat in icoane ale industriei de moda. Celebrul designer Hubert de Givenchy…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- Avionul companiei Saratov Airlines s-a prabușit pe 11 februarie, la doar cateva minute dupa ce a decolat de pe aeroportul din Moscova. Tragedia aviatica, in urma careia 71 de oameni au murit, a fost filmata de o camera de supraveghere. Cand avionul a inceput sa nu mai ia altitudine, co-pilotul…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Stiers a murit la domiciliul sau din Newport, Oregon, si se luptase cu cancer la vezica urinara. Cel mai faimos rol al sau a fost cel al maiorului Charles Emerson Winchester III in serialul M.A.S.H. unde a jucat rolul unui chirurg cu sange albastru si era victima glumelor grupului. (antena3.ro)

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- Claudiu Ionescu, goal-keeperul care caștiga cu naționala Romaniei medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980 s-a stins din viața la 58 de ani. O veste trista pentru handbalul romanesc. Claudiu Ionescu, fostul portar al lui Dinamo și al reprezentativei Romaniei, a murit joi la varsta de…

- Tanara actrita Mary Elizabeth Winstead a pus capat relatiei sale cu celebrul actor Ewan McGregor, satula sa fie tinta insultelor si a criticilor dupa ce a inceput o relatie cand acesta era casatorit, relateaza online ziarul spaniol ABC. Putin a durat fericirea pentru Ewan McGregor, noteaza ziarul. Mary…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- O femeie in varsta de 42 de ani s-a electrocutat in baia din casa ei din Moscova cand mobilul cu care incerca ca-si faca un selfie i-a scapat din mana si a cazut in cada. Trupul fara viata al femeii a fost gasit de fiul ei care a spart usa vazand ca mama lui nu mai iese din baie. Baiatul a gasit-o pe…

- Trupul fara viata al femeii a fost gasit de fiul ei care a spart usa vazand ca mama lui nu mai iese din baie. Potrivit ziarului rus ''Mash'', baiatul a gasit-o pe mama sa in cada fara suflare, cu telefonul pe piept in timp ce era conectat la reteaua electrica. Decesul, care a fost raportat…

- Caz halucinant la o gradinita din Rusia. O fetita de trei anisori a murit inghetata, dupa ce educatoarele au uitat-o afara cand s-au intors de la o plimbare. Trupul ei a fost gasit in spatele unei gramezi de zapada din curtea gradinitei. Afara, in Moscova, erau aproximativ -5 grade, scrie dailymail.co.uk.…

- O fetita de trei ani din Moscova a murit dupa ce a fost uitata afara de educatoare. In acest caz, a fost deschis dosar penal. "Educatoarea si dadaca au observat lipsa copilului cand au revenit de la plimbare.

- Kevin Hart este un celebru actor, scenarist si comediant. Celebrul artist este impresionat de comportamentul fiului sau, din fiecare dimineata. Marturisirile barbatului ne duc cu gandul ca in familia sa se intampla fenomene paranormale. A

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- O tristețe fara margini i-a copleșit pe fanii filmului din toata lumea, dupa ce un alt mare nume de la Hollywood a plecat dintre noi. Celebrul actor a murit la doar 59 de ani și era cunoscut pentru personajul ințelept pe care il juca in serialul american „House of Cards”.

- Reg E. Cathey, actor american care s-a remarcat în productii precum serialele &"Culisele puterii/ House of Cards&" si &"Cartelul Crimelor/ The Wire&", a murit la vârsta de 59 de ani, conform news.ro.

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro.

- Vremea rea la Moscova. In urma ninsorilor cazute o persoana a murit, iar altele cinci au fost spitalizate dupa ce peste aceștia a cazut un copac. Pomii nu rezista greutații zapezii, viscolul nu se oprește. Autoturismele sunt ingropate in zapada pe drumuri, in estul orașului, traficul de tramvaie a fost…

- Celebrul actor Ion Apostoliu a decedat, iar vestea a indoliat orasul Botosani, de unde era originar artistul. Primarul municipiului, Catalin Flutur, a tinut sa transmita un mesaj familiei care trece prin momente cumplite. A

- Howard Lew Lewis, celebrul comedian cunoscut pentru roluri in diverse productii populare din Marea Britanie, s-a stins din viata saptamana trecuta, in conditii suspecte. Familia acestuia este revoltata, deoarece considera ca ar fi fost ucis de medicamentele care i-au fost prescrise.

- Celebrul actor si manager al Teatrului Metropolis din Bucuresti ocupa, de azi, unul dintre fotoliile din guvernul premierului Viorica Dancila. Actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, George Ivascu este un activ sustinator si promotor al tinerei generatii de…

- O masina a intrat in multime, la Moscova. Din pacate, un om si-a pierdut viata, iar mai multi se afla in stare grava la spital. Socant este ce au gasit autoritatile in portbagajul masinii!

- Doliu in lumea muzicii de peste hotare! Celebrul rapper Fredo Santana s-a stins din viata, vineri, 19 ianuarie, la varsta de doar 27 de ani. Anuntul a fost facut chiar de impresarul sau, dar cauza mortii nu a fost dezvaluita.

- Cantareața Lucky Marinescu, in varsta de 83 de ani, a murit miercuri, dupa o lunga suferința. Anunțul a fost facut de fiul ei. Celebra in anii ’70-’80, Lucky Marinescu s-a nascut in 1934 și a activat mult timp la Teatrul de Opereta, apoi la teatrul Constantin Tanase din București. A cantat pe cele mai…

- Nu este bistrițean care sa nu-l știe pe Costan. Sau care sa il fi știut, caci celebrul cerșetor ce iși ducea traiul pe pietonalul Liviu Rebreanu s-a stins din viața, lasand in urma...replicile sale celebre.

- Mel Gibson (62 de ani) pare ca a imbatranit subit in ultimul timp.Mel Gibson a fost surprins de paparazzi intorcandu-se cu iubita sa, de doar 27 de ani, de la cumparaturi, dar e imposibil sa nu observi puternicul contrast intre cei doi.

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Renumitul muzician Dmitri Kalinin, de la Teatrul „Russkaia pesnea” (Cintarea rusa), a fost gasit mort la Moscova, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Anunțul a fost facut de catre Departamentul de cultura al orașului Naberejnie Celni. In plus, informația despre moartea muzicianului este confirmata…

- Renumitul muzician Dmitri Kalinin, de la Teatrul „Russkaia pesnea” (Cintarea rusa), a fost gasit mort la Moscova, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Anunțul a fost facut de catre Departamentul de cultura al orașului Naberejnie Celni. In plus, informația despre moartea muzicianului este confirmata…

- Rick Hall, muzicianul alb devenit celebru in lumea muzicii soul, a decedat la varsta de 85 de ani in locuinta sa din Muscle Shoals, un orasel din Alabama, pe care l-a transformat intr-un reper international, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR DNA:…

- Un tânar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca în fața celor care faceau cumparaturi în preajma sarbatorilor de Craciun. Adolescentul a murit pe loc, iar trupul sau a fost gasit…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- Doi oameni ar fi murit dupa ce un autobuz a intrat intr-o stație din Moscova, potrivit informațiilor preliminare, scrie tvrain.ru. Mash scrie ca morți nu sunt, insa ar fi vorba despre trei raniți.

- Giani din Las Fierbinți nu a murit. Celebrul și simpaticul actor Constantin Dita, alias Giani din serialul „Las Fierbinți” s-a enervat cumplit la aflarea “morții” sale. E adevarat ca, in ultima perioada, a acuzat grave probleme de sanatate și chiar și-a anulat spectacolele de la Sala Palatului , dar…

- Un barbat, care nu a fost inca identificat, a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie, in sudul Moscovei, anunta ministrul Afacerilor Interne al Rusiei. In urma atacului armat, cel putin o persoana a fost omorata, iar trei au fost ranite. Fortele de ordine incearca acum sa negocieze cu…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in fabrica de dulciuri Mensevik, aflata in sud-estul Moscovei, a informat o sursa din politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Un barbat, care nu a fost inca identificat, a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie, in sudul Moscovei, anunța ministrul Afacerilor Interne al Rusiei. In urma atacului armat, cel puțin o persoana a fost omorata, iar trei au fost ranite.

- Forțele de ordine incearca acum sa negocieze cu atacatorul. „Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legata de o proprietate. Unul dintre participanți l-a ranit pe celalalt. Victima a murit. Polițiștii iau masuri pentru a-l reține pe suspect”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Patru oameni și-au pierdut viața dupa ce, in Moscova, un autobuz a intrat pe scarile care duceau in subterana unei stații de metrou, transmite Ria Novosti. 15 oameni sunt raniți. Circumstanțele accidentului urmeaza a fi stabilite.

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Teatrul romanesc este in doliu dupa ce un mare actor a murit. Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Nationalului din Iasi, a incetat din viata la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut public chiar de catre fiul artistului, Rares. A

- Jenkins a murit din cauze necunoscute in Japonia, unde locuia impreuna cu sotia sa, Hitomi Soga, o femeie japoneza rapita de agentii regimului de la Phenian in anii '70, si cele doua fiice ale cuplului, nascute in Coreea de Nord. Regimul de la Phenian i-a permis lui Jenkins si familiei lui sa paraseasca…