Celebrul actor Nicolae Cage, onorat de Trofeul Transilvania primit la TIFF 2019

- Actorul Nicolas Cage a primit, sambata, la Cluj-Napoca, Trofeul Transilvania pentru contributia adusa cinematografiei mondiale, motiv pentru care s-a aratat entuziasmat pe scena TIFF, afirmand ca va aseza trofeul pe noptiera de langa pat pentru a-i aminti de prietenii din Romania."Prieteni…

- Florin Piersic, împreuna cu alți actori de renume au primit premii de excelența pentru întreaga activitate la Gala Premiilor UNITER, ajunsa la cea de a 27-a editie, care a avut loc luni, la Teatrul National din Cluj-Napoca. Dupa ce i-a fost înmânat premiul, actorul a…

- Caz emotionant la Cluj-Napoca, unde o mama i-a invitat la nunta fiicei pe cei care au primit organele fiului eu mort intr-un accident la Roșia Montana, ”sa simt ca este si fratele ei alaturi de ea in cel mai frumos moment”. Flaviu Ferencz s-a apucat de longboarding in 2010, cand era student la Cluj-Napoca.…

- Federatia Romana de Baschet a primit organizarea unei competitii mondiale pentru prima data in istorie, Cluj-Napoca urmand sa gazduiasca FIBA U17 Women Basketball World Cup 2020, a anuntat miercuri FRB. Decizia a fost luata in cadrul FIBA Central Board, la 30 martie, la Abidjan, si confirmata in data…

- Dupa „atenția” de 8 martie, cand o invațatoare de la Colegiul Național “George Coșbuc” din Cluj-Napoca a primit 900 de lei din partea parinților, conducerea școlii le-a transmit parinților sa “sadeasca in mintea copilului ideea de autoritate pe care școala și dascalul trebuie sa o reprezinte”.