Stiri pe aceeasi tema

- Morgan Woodward a jucat in "Dallas" in 55 de episoade, filmate intre anii 1980 și 1987. Cariera lui se intinde pe parcursul a peste 40 de ani, perioada in care a jucat in peste 250 de filme și seriale. Actorul a avut o apariție și in "Star Trek" și a fost recompensat cu trofeul Golden Boot…

- Karl Lagerfeld a fost murit marti dimineata, la American Hospital, din Paris, precizeaza romaniatv.net.Celebrul designer avea 85 de ani, iar in ultimele trei decenii a indeplinit functia de director de creatie al casei Channel.Karl Lagerfeld a fost murit marti dimineata, la American Hospital, din Paris.…

- Celebrul actor Liam Neeson a facut recent o dezvaluire șocanta, ce a pus lumea Hollywoodului pe jar! Vedeta a povestit o intamplare in care a mers cu arma pe strada tip de o saptamana, dornic sa impuște pe cineva!

- A plecat in Elvetia in 1994 si s-a intors in 2007, cand dintre cei 25-30 de colegi de liceu avuti la „Sfantul Sava” mai erau vreo 7-8 in tara. Acum poate mai sunt cinci, spune Andrei Caramitru. Este un economist tanar si foarte activ, care de curand s-a implicat si in politica, devenind consilier al…

- Chow Yun-fat, starul multimilionar din filmul ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ si reprezentant de seama al varstei de aur a cinematografiei ... The post Un actor celebru iși va dona intreaga avere de 630 de milioane de dolari, dupa moarte appeared first on Renasterea banateana .

- Vesti bune pentru fanii indragitului actor Florin Busuioc. La doua saptamani dupa ce a fost externat, a aparut si prima fotografie cu el. Unul dintre bunii sai colegi a fost cel care a impartasit imaginea cu fanii.