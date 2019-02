Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Liam Neeson a facut recent o dezvaluire șocanta, ce a pus lumea Hollywoodului pe jar! Vedeta a povestit o intamplare in care a mers cu arma pe strada tip de o saptamana, dornic sa impuște pe cineva!

- Actrița Oana Pellea implinește marti, 29 ianuarie, varsta de 56 de ani. Cand Oana a venit pe lume, tatal ei, celebrul Amza Pellea, a facut un gest emoționant, noteaza click.ro. Oana Pellea și-a caștigat mulți admiratori și datorita prezenței constante in viața publica. Avea 22 de ani cand celebrul sau…

- Veste soc in muzica populara romaneasca. Celebrul artist Viciu Nistor a murit la varsta de 63 de ani. Voce emblematica a Rucarului, Viciu Nistor a facut infarct si a murit pe loc la varsta de 63 de ani. Viciu Nistor a pus bazele cunoscutei formatii Nistor Band. Viciu Nistor nu a fost doar un artist…

- Celebrul scriitor israelian Amos Oz, un inflacarat suporter al ''solutiei celor doua state'' in conflictul israeliano-palestinian, a decedat vineri, la varsta de 79 de ani, in urma unui cancer, a anuntat fiica...

- Meghan Trainor și Daryl Sabara (cunoscut din Spy Kids) s-au casatorit pe 23 decembrie, chiar de ziua de naștere a cantaretei. Cei doi au zis "Da!" in fața a 100 de prieteni, in cadrul unei ceremonii intime, care a avut loc in curtea casei lor din Los Angeles, conform People. Nunta mare in…

- Celebrul actor francez va sustine un spectacol de muzica si poezie in arena circului Metropolitan Bucuresti. Evenimentul are loc pe 7 decembrie, de la ora 19.30.Gerard Depardieu este la prima aparitie pe o scena din Romania, potrivit realitatea.net.

- In mod cu totul amuzant, Hugh Laurie l-a interpretat pe printul regent George, stramosul lui Charles de Wales, in al treilea sezon al sitcom-ului “Blackadder”, difuzat in 1987. Hugh Laurie s-a nascut in Oxford, Marea Britanie, pe 11 iunie 1959. ...

- Actorul american Robert De Niro si sotia sa, actrita si cantareata Grace Hightower, divorteaza dupa 21 de ani de casnicie, au spus surse anonime pentru publicația People, citata de Mediafax. Robert De Niro, in varsta de 75 de ani, si Grace Hightower, in varsta de 63 de ani, s-au separat de mai mult…