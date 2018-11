Stiri pe aceeasi tema

- Margherita de la Clejani i-a dat sah mat lui Codin Maticiuc! Dupa scandalul de proportii care a avut loc zilele trecute intre craiul de Dorobanti si Viorica de la Clejani, cand acesta s-a luat de operatiile estetice ale brunetei, a venit si replica ei. Si nu l-a lasat deloc indiferent.

- Ales Kafelnikova, fiica fostului mare jucator de tenis din Rusia, este de o frumusete rapitoare. Insa nu totul este roz in viata lui Ales. In presa din Rusia au aparut informatii conform carora fiica lui Yevgeny Kafelnikov ar avea probleme cu drogurile. Pe langa aceste dezvaluiri, cei de la capelino.com…

- Evgheni Kafelnikov a avut o cariera impresionanta ca tenismen, participand la nu mai puțin de opt Grand Slam-uri, doua caștigandu-le. Acum, la 44 de ani, fostul tenismen are mari probleme cu fiica lui, Alessya, in varsta de 19 ani. Aceasta este o rebela, ar avea unele probleme cu drogurile și a pozat…

- Ales Kafelnikov, fiica de 19 ani a marelui jucator de tenis rus Evgheni Kafelnikov (44 de ani), este o rebela. Relația dintre cei doi ar fi suferit o ruptura, anunța presa din Rusia. Profilul ei de Instagram este plin de imagini cel puțin curajoase, iar ultimele evenimente relatate de presa din Rusia…

- Fetița Andreei Balan, poze exclusive in Unica de noiembrie. Vedeta ne-a facut cunoștința cu fiica ei, Ella Maya intr-un shooting superb realizat in exclusivitate pentru noua ediție a revistei Unica. Ne-a povestit despre lecțiile invațate de-a lungul vieții, despre provocarile maternitații și despre…

- In padurea deasa de pe muntele Qinling din China, doua maimute aurii cu nasul carn scruteaza imprejurimile, o imagine surprinsa de fotograful olandez Marsel van Oosten care a castigat prestigiosul premiu Wildlife Photographer of the Year, decernat saptamana aceasta. Portretul sau, intitulat…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…