- Inspectia Judiciara (IJ) a anuntat, vineri, ca a exercitat actiune disciplinara fata de fostul procuror DNA Florentin Mirica pentru mai multe abateri disciplinare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Florentina Mirica - procuror la…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de fosta procuroare a DNA, Florentina Mirica, acum procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul București. Inspecția Judiciara reține urmatoarele abateri disciplinare: manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului…

- Procurorul Cristian Ban a cerut, joi, in sedinta Sectiei pentru procurori, ca Inspectia Judiciara sa faca un control la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, pe modul cum sunt inregistrate sesizarile si maniera in care sunt prioritizate dosarele, pornind de la cauza "Tel Drum". Acelasi…

- Laura Codruta Kovesi este prezenta, luni, la sediul ICCJ, pentru un nou termen in procesul in care Inspecția Judiciara a contestat decizia Secției pentru Procurori a CSM, potrivit careia fosta șefa a DNA nu a comis nicio abatere disciplinara prin neprezentarea la comisia parlamentara de ancheta privind…

- Președintele UNJR, Dana Girbovan, anunț de ultima ora - Secția pentru procurori a CSM, SESIZARE la Inspecția Judiciara pentru verificarea datelor oferite de SIIJ."Dupa conferinta de presa a conducerii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) din data de 28.02.2019, Sectia…

- Aproximativ 200 de procurori și judecatori protesteaza, vineri, la Palatul de Justiție din București, fața de modificarile aduse legilor justiției prin ordonanța de urgența. Aproximativ 200 de magistrați au ieșit, vineri, pe scarile Palatului de Justiție din București, purtand in maini coli pe care…

- Secția pentru Investigare Infracțiunilor din Justitie a anuntat, vineri, ca in dosarul in care Laura Codruta Kovesi este cercetata pentru fapte care au legatura cu aducerea in tara a lui Nicolae Popa, ancheta a fost extinsa pentru favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Extinderea anchetei…

- Laura Codruța Kovesi se pregatește pentru șefia la Parchetul Europnea. In aceste condiții aflam ca pe rolul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) "sunt inregistrate un numar de 18 dosare" privind-o pe Laura Codruța Kovesi, a transmis procurorul șef secție Gheorghe Stan, intr-un…