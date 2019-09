Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilul cu rang inalt din serviciile de informatii ale politiei federale canadiene arestat vineri pentru sustragerea de documente sensibile, probabil in favoarea unui stat strain, a supervizat recent o ancheta asupra unei afaceri de spalari de bani de catre cetateni rusi, potrivit informatiilor…

- Barbatul este identificat doar cu initialele A.A., descris succint drept originar din Rusia care a primit o pregatire secundara, potrivit unui document consultat de agentia de presa franceza. El a fost arestat in mai 2019, apoi acuzat de spionaj, potrivit documentului.Un tribunal regional…

- Gheorghe Dinca este un sociopat sadic si are un IQ redus crede un celebru criminolog italian. Ursula Franco a analizat crimele din Caracal si a concluzionat ca ucigasul este un monstru incapabil de remuscari, care a fost aproape imposibil de detectat din cauza modului de operare.

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a avut o relație cu un om de afaceri italian acuzat ca a facut trafic de munitie. S-a aflat și ce facea femeia cand tatal ei era arestat.

- 51 de plante de canabis au fost ridicate in urma unei percheziții efectate pa raza județului Cluj. Doi barbați banuiți ca aveau doua culturi de canabis sunt cercetați in cauza. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T.…

- Doi frați romani au fost impușcați de un traficant de droguri in timp ce se aflau intr-o mașina parcata in parcul Ranticelli, din centrul orașului Pescara, din Italia. Incidentul in care au fost implicați cei doi frați, in varsta de 26 și 28 de ani, a avut loc in aceasta seara, a notat rotalianul.com.…

- Momente de panica in fotbalul internațional! Dele Alli, mijlocașul de 23 de ani al echipei Tottenham Hotspur a leșinat in vacanța, sub ochii iubitei sale. Presa internaționala vorbește despre faptul ca totul ar fi fost cauzat de alcoolul in exces consumat de fotbalist.