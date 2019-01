Celebru actor, felicitat de Biserica lui Satan pentru Globul de Aur primit anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Christian Bale a fost felicitat de Biserica lui Satan pentru Globul de Aur primit anul acesta pentru rolul din filmul "Vice", dupa ce actorul i-a multumit, in gluma, "lui Satan", in discursul de acceptare a prestigiosului trofeu, potrivit contactmusic.net.

- Sicriele a doi batrani din satul Filipești, județul Bacau, soț și soție, au fost ținute in afara bisericii. Localnicii spun ca era o familie nevoiașa, iar cei doi nu platisera taxa catre lacașul de cult. Cu toate acestea, ei susțin ca nu preotul a luat aceasta decizie, ci femeia care vinde lumanari…

- Mexicanul Alfonso Cuaron a primit premiul pentru cel mai bun regizor, pentru filmul "Roma", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Bradley Cooper ("A star is born"), Spike Lee ("Black KKKlansman"), Peter…

- Christian Bale a primit premiul pentru cel mai bun actor intr-o comedie, pentru rolul din lungmetrajul "Vice", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), Viggo…

- Brad Pitt nascut pe 18 decembrie 1963 este un actor, producator de film si activist social american. Potrivit Wikipedia, Brad Pitt este laureat a unui premiu Globul de Aur, un premiu Screen Actors Guild Award, de trei ori nominalizat la Premiul Oscar ca actor, si inca de doua ori nominalizat la Oscar…

- Jucatorul de fotbal Chris Watts a fost gasit vinovat de moartea iubitei gravide și a celor doua fiice pe care le aveau impreuna. Și-a recunoscut crimele și a primit cinci condamnari pe viața de la judecatori. De asemenea, pentru ca a ucis și bebelușul pe care iubita sa il purta in pantece, Chris Watts…

- Un baiețel din Marea Britanie, Alfie Thompson, și-a aniversat recent implinirea varstei de 8 ani. Și a fost o aniversare extraordinara pentru el, fiindca mama lui, Borya Thompson, a facut cu cateva zile inaintea evenimentului, un apel pe Facebook, spunand ca puștiul ei iși dorea cu ardoare felicitari…

- Omul de afaceri argeșean Florin Pacioianu a primit distincția eparhiala ”Sf. Neagoe Voda Basarab”. Biserica parohiei Micești a fost sfințita la sfarșitul saptamanii trecute. Dupa patru ani de lucrari executate la biserica satului, locuitorii s-au bucurat de slujba de resfințire oficiata de IPS Calinic.…