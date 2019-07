Celebrități născute în aceeași zi Sunt destule personalitați care s-au nascut in aceeași zi – nu doar aceeași zi de naștere ci și in același an. Poate chiar și la același spital? Nu, nu vorbim aici de gemeni ci despre celebritați cu aceeași aniversare, cum ar fi Paris Hilton și Joseph Gordon-Levitt, sau precum Nancy Grace și Weird Al. O zi de naștere comuna este o garanție pe toata durata vieții ca cel puțin un prieten de pe Facebook iși va aminti ziua ta speciala. Ce este interesant la oamenii care au aceeași zi de naștere? Diferitele traiectorii pe care le-au luat carierele lor. Urmariți clipul video de mai sus și aflați ce… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

