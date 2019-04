Celebrități care au slăbit spectaculos Celebritațile de la Hollywood incearca adesea sa faca diferite exerciții și sa țina regimuri de slabire pentru a scadea in greutate. De la alergare, la inot, la yoga, exista o serie de modalitați de a transpira și de a arde calorii. Pierderea in greutate este o afacere mare la Hollywood. Persoanele celebre care au inregistrat pierderi drastice in greutate sunt actori de film și televiziune, cantareți și muzicieni. Unele celebritați au scazut kilograme prin dieta și exerciții fizice iar altele au apelat la un anumit tip de chirurgie medical. Au existat numeroase tipuri de dieta in intreaga istorie,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

