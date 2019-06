Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul anilor, mai multe actrițe au fost distribuite in filme sau show-uri TV in timp ce erau insarcinate. Cateva dintre ele au avut scrisa sarcina și in scenariu in timp ce altele au incercat sa o mascheze purtand haine largi. Cine este cea mai faimoasa actrița care a filmat in timp ce era insarcinata?…

- Care sunt cuplurile cu cele mai mari diferențe de varsta? Harrison Ford și Calista Flockhart au un copil, dar cu o diferența de 22 de ani, Ford ar fi putut fi tatal lui Flockhart. E ciudat, nu? Bineințeles, Demi Moore l-a parasit pe Bruce Willis pentru un barbat cu varsta de 16 ani mai mic. Ashton Kutcher…

- In istoria cinematografiei filmele au inceput sa aiba bugete foarte mari, nu neaparat justificate. In ultimii 10 ani, s-a inregistrat un salt al costurilor. Cand vorbim despre filmele realizate la Hollywood bugetele filmelor au ajuns și la 300 de milioane de dolari. Insa, de multe ori o parte din ele…

- Unele au stralucit, in timp ce altele au reușit sa ajunga pe lista cel mai neinspirate ținute de la Met Gala 2019. Vedetele de peste Ocean au participat, luni seara, la unul dintre cele mai extravagante evenimente ale anului și au savurat fiecare clipa. Au vrut sa arate perfect și sa atraga toate privirile.…

- Inca o data vedetele au reușit sa uimeasca și unele chiar sa șocheze prin aparițiile lor pe covorul roșu. Intr-o seara plina de culoare, de eleganța și chiar de extravaganța, celebritațile au defilat cu ținutele lor in fața camerelor la Met Gala 2019. Met Gala 2019 s-a desfașurat, luni seara, la Metropolitan…

- Astazi este ziua de naștere a lui Al Pacino. Implinește 79 de ani. Actorul American este considerat a fi unul dintre cei mai talentați din istoria cinematografiei. Jucand roluri negative nu este singurul sau forte, deoarece abilitațile sale de actor nu cunosc limite. Este un actor plin de resurse care…

- Cele mai mari nume de la Hollywood, printre care Amy Adams, Halle Berry, Brad Pitt și Barack Obama, au fost fotografiate pentru albumele din liceu cu mult inainte ca aceștia sa devina celebri și urmariți de paparazzi. Urmarește clipul video de mai sus cu unele dintre cele mai cunoscute staruri in perioada…