Stiri pe aceeasi tema

- „Știați cați medici au murit in garzi sau in timpul serviciului, subit? La varste cuprinse intre 34 și 70 de ani? Cu mențiunea ca singurul medic de 70 de ani din statistica era pediatru si facea garzi pentru ca nu avea cine? Lista cu colegii medici decedați in garzi sau in timpul serviciului, toți cu…

- Dr. Livia Davidescu, medic oftalmolog, a reusit, impreuna cu colegii din tara, sa faca o lista cu medicii din Romania care au murit in timpul garzilor sau imediat dupa. Initiativa a pornit de la cazul medicului cardiolog din Arad care a decedat in timpul unei garzi. Doctorii cer parlamentarilor ca orele…

- Un politist de frontiera in varsta de 44 de ani, din judetul Tulcea, aflat in timpul serviciului, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-a impuscat in cap. In buzunarul acestuia a fost gasit un bilet catre sotie prin care isi justifica gestul. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in…

- Caz șocant la Tulcea! Un polițist de frontiera s-a impușcat in timp ce s-a afla intr-o misiune navala, la Isaccea. Barbatul se afla la bordul unei ambaracațiuni a poliției de frontiera, alaturi de un coleg. La un moment dat, el a coborat din barca, spunandu-i colegului ca merge sa verifice ceva. In…

- Doctor Cristina Puscariu, medic prima pneumologie, a murit vineri, 28 septembrie, in timpul servicului. Colegii de la Policlinica Cina au incercat sa o resusciteze, insa nu s-a mai putut face nimic. Doamna doctor Cristina Puscariu era foarte apreciata de pacienti si colegi, iar familia domniei sale…

- Președintele Igor Dodon i-a vizitat pe angajații Serviciului de Paza și Protecție de Stat internați în spital în urma accidentului în care a fost implicata coloana oficiala a președintelui. Igor Dodon a scris pe Facebook ca le-a mulțumit pentru „autosacrificiu…

- Este ancheta la Inspectoratul de Politie al judetului Gorj, dupa ce un agent despre care se presupune ca este din Motru a fost fotografiat in timp ce dormea in autospeciala Politiei Rutiere, imaginea fiind postata pe facebook.

- Un ambulanțier aflat in timpul liber a fost mușcat, sambata, de doua ori de o vipera, in comuna Almașu Mare din Munții Apuseni. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, dupa ce, la fața locului, echipajul medical i-a administrat serul antiviperin. Potrivit reprezentanților…