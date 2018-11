Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu (video) Idealul de veacuri al neamului romanesc ndash; unirea tuturor romanilor intr un singur stat ndash; si a gasit implinirea in urma cu 100 de ani, la 1 Decembrie 1918.Actul istoric nu s ar fi putut realiza fara jertfa de sange a romanilor si fara vointa politica a marilor oameni de stat pe care i a avut poporul nostru, dintre care regele Ferdinand I Intregitorul si regina Maria vor ramane o pagina de nesters a istoriei noastre, caci sub coroana lor s a infaptuit Romania Marea. Sentimentele de recun ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

