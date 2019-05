Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10-12 mai, la Muzeul Satului Banațean, toți gurmanzii din regiune sunt așteptați la prima ediție Timișoara Street Food Carnival. „Cel mai mare eveniment de street food din Europa vine la Timișoara! Daca ești un gurmand autentic, in calendarul tau 10, 11 și 12 mai sunt zile libere…

- Sibiul a fost sub cod galben de ploi, vant puternic, descarcari electrice și grindina. Orașul care peste doar 6 zile va gazdui cei mai importanți lideri din Europa a fost acoperit de ape, dupa o ploaie torențiala.Daca situația se va repeta pe 9 mai, orașul in care Klaus Iohannis a fost primar,…

- Joi, 16 mai, Capcana iși deschide porțile pentru fanii post black metal și le-a pregatit o seara de neratat alaturi de trupa Harakiri for the Sky, din Viena. In deschidere va canta trupa Magnetic, din Sofia. Harakiri for the Sky s-a inființat in 2011, in Austria și are lansate trei materiale…

- (P) Material publicitar realizat in colaborare cu DISKOteka Festival Boney M, celebra trupa de muzica pop care a intrat in istorie cu hit-uri ca Rasputin, Daddy Cool sau Rivers of Babylon și a vandut peste 200 de milioane de discuri in toata lumea, vine la DISKOteka Festival, cel mai mare eveniment…

- Celebra soprana nascuta in Iasi Elena Mosuc a castigat premiul pentru cea mai buna soprana la premiile internationale de opera „Opera Star", considerate de catre organizatori a fi Oscarurile artei lirice. Acestea sunt organizate de Fundatia Verona per l"Arena, fiind girata de mai multe entitati publice…

- Timp de secole, orașul-port Triest din varful coastelor adriatice ale Italiei a fost o placa geografica turnanta intre imperii. Apoi, pentru aproape 70 de ani, steaua geopolitica a Triestului a palit și vechiul sau amestec de culturi central-europene s-a ofilit ca un ștrudel vechi intr-una din cafenelele…

- Romania are cea mai proasta infrastructra feroviara din Europa. Iar in clasamentul mondial ne depasesc si Moldova sau Bangladesh. Un drum cu trenul de la Bucureşti la Timişoara durează mai mult decât unul cu maşina, iar biletul de tren poate fi şi de două ori mai…

- In Spania exista un orașel numit Berchules, care de 25 de ani sarbatorește Anul Nou in primul weekend din luna august. Tradiția in 1993, cand o pana de curent le-a stricat localnicilor...