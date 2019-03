Modul in care procurorul Adina Florea, de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), a incercat sa preia de mai multe ori de la DNA, dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, in baza unui denunt anonim, apare in cea de-a patra sesizare trimisa de magistratii romani la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) . Sesizarea a fost facuta de Curtea de Apel Brasov. Informatia este importanta, mai ales in contextul in care, posibilitatea ca un dosar de la un parchet sa fie preluat de SIIJ, in baza unui denunt facut impotriva unui magistrat, fusese analizata intr-un raport al Grupului…