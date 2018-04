Stiri pe aceeasi tema

- La patru zile dupa ultima sa aparitie TV, Natalie Sawyer, prezentatoarea care a fost concediata dupa ce a lucrat timp de 18 ani pentru Sky Sports, a avut o prima reactie de la decizia controversata.

- Prezentatoarea TV de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, a reacționat dupa ce a plecat de la postul de televiziune dupa 18 ani de munca. Ea a facut public un mesaj prin care le-a mulțumit prietenilor virtuali pentru incurajarile din ultima perioada.

- La patru zile dupa ultima sa aparitie TV, Natalie Sawyer, prezentatoarea care a fost concediata dupa ce a lucrat timp de 18 ani pentru Sky Sports, a avut o prima reactie de la decizia controversata.

- Ce este interzis sa faci in duminica de Florii: 1. Se spune ca persoanele care iși uita morții in ziua de Florii, adica nu le ingrijesc mormintele și nu aprind o lumanare langa o ramura de salcie nu vor avea parte de sprijin la batranețe. 2. In Muntenia se spune ca nu e bine sa te…

- Scandal la filiala PMP Timis. Oamenii din cele doua tabere care-si disputa suprematia în partid s-au îmbrâncit în sediul formatiunii. Unii dintre ei au fost luati pe sus si dati afara pe usa.

- Celebra prezentatoare de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, s-a despartit in aceasta saptamana de compania unde a lucrat in ultimii 18 ani. Noi detalii apar in presa britanica despre acest "divort" neasteptat: decizia ar fi fost luata dupa o discutie in contradictoriu cu cei din conducere, iar colegii…

- Celebra prezentatoare de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, s-a despartit în aceasta saptamâna de compania unde a lucrat în ultimii 18 ani. Presa din Anglia scrie ca vedeta TV a fost data afara.

- Scandal in Piata Mica din municipiul Suceava, unde cateva sute de persoane au luat ieri cu asalt sediul firmei de recrutare de forta de munca Elite Jobs. Oamenii reclamau ca au fost trasi pe sfoara pentru ca li s-au promis locuri de munca in Germania, in agricultura, iar acest lucru nu s-a mai ...

- Pietonii din China care traverseaza neregulamentar sunt facuti de rusine de camere video amplasate in intersectii si dotate cu recunoastere faciala, iar in curand vor primi si amenzi gratie noii tehnologii. Chinezii care traverseaza prin locuri interzise vor fi amendati imediat prin SMS, datorita…

- O cunoscuta jurnalista a fost data afara de la pupitrul știrilor dupa aproape 20 de ani de munca. Celebra prezentatoare de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, s-a despartit in aceasta saptamana de compania unde a lucrat in ultimii 18 ani In varsta de 38 de ani, Natalie a prezentat ultimul…

- Scandal de proporții in ședința ordinara de azi a Consiliului Local (CL) Craiova. Deputatul USR de Dolj Adrian Claudiu Prisnel a cerut sa ia cuvantul pe marginea proiectului de hotarare privind inființarea de catre CL a unui SRL care sa ...

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat miercuri seara ca l-a dat in judecata pe prefectul judetului, Marian Serbescu, cerand anularea ordinului de incetare a mandatului de consilier local pentru Gabriel Harabagiu, viceprimar al municipiului. Mihai Chirica sustine ca prefectul de Iasi Marian…

- Oficialii Ambasadei Ecuadorului au anuntat ca masura taierii accesului la internet a fost luata ca raspuns al recentelor activitati ale lui Julian Assange pe retelele de social media. Se pare ca acesta ar fi incalcat termenii intelegerii cu statul ecuadorian, care i-a interzis sa posteze mesaje care…

- Amalia Enache devenea mamica in luna august a anului 2016. Ea aducea pe lume o fetita perfect sanatoasa, pe care a botezat-o Alma. Acum, perioada concediului de maternitate se apropie de final, iar vedeta a anunțat cand se va intoarce la TV, scrie Click.ro. "Sunt in continuare in concediu…

- O cunoscuta jurnalista a televiziunii din Pache Protopopescu a facut un anunț-surpriza. Dupa o perioada dedicata vieții de familie, aceasta și-a anunțat marea revenire in televiziune, la pupitrul știrilor.

- Cantareata Carmen Serban este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Nu exista show in care romanii sa nu se bucure de prestatia acesteia. Si cand spunem ca nu exista show nu ne referim doar la spectacolele pe care aceasta le sustine in Romania, caci artista are aparitii in toata lumea. Dar,…

- Nu se intampla in fiecare zi ca Maria Sarapova sa intre in dialog cu fanii, dar rusoaica a simtit nevoia sa dea explicatii dupa ce a declarat forfait la turneul Premier Mandatory de la Miami. Sarapova i-a replicat unui fan care a cumparat bilete la Miami special pentru ea…

- Intr-o metropola americana, in care exista 6.455 de oameni ai strazii si doar putin peste 1.100 de paturi disponibile in adaposturi, un ONG a facut un parteneriat cu bisericile pentru a permite oamenilor strazii sa doarma in biserici.

- O zi de martie, ora 23:15, un cartier de pe mosia grofului Chereches. Oamenii sar le ferestre, speriati de zgomote de motoare turate si tipete mobilizatoare, intrebandu-se daca au navalit rusii! Intr-o intersectie prost iluminata (vezi foto), apar niste indivizi galagiosi, unii avand veste reflectorizante,…

- Florin Calinescu a dat Golden Buzz, vineri seara, Laurei Bisog si lui Grigore Luca, insa prestatia acestora nu i-a multumit pe fani, care au scris pe internet ca nu este "moment de trimis direct in semifinala". ROMANII AU TALENT 2018, moment unic pe scena. Florin Calinescu a dat GOLDEN BUZZ…

- Edward Pastia, directorul executiv al Realitatea TV, a explicat ca este de-a dreptul socant ceea ce se intampla. "Nu ni s-a pus ca ar exista vreo restrictie pana acum, vorbim de Sala Palatului, nu de Teatrul Mic, vorbim de un mini-studio nu de un platou de televiziune", a spus acesta. "Mi se pare rusinos",…

- Presedintele american Donald Trump a salutat marti 'progrese posibile' in dosarul nord-coreean dupa ce Seulul a anuntat ca Phenianul a evocat o posibila denuclearizare daca securitatea regimului va fi garantata, relateaza AFP. 'Progrese posibile in discutiile cu Coreea de Nord',…

- Mirela Vaida a inceput cu forte proaspete noua sa emisiune „Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare a aparut, din nou, in fata publicului, totul spre bucuria fanilor sai care abia asteptau sa o vada. Insa surpriza, multi s-au aratat dezamagiti de noua emisiune. Indragita prezentatoare tv si-a…

- Considerat drept unul dintre cei mai bogati oameni dn Romania, fostul sot al unei prezentatoare TV a declarat razboi Politiei Romane, pe care o taraste prin tribunale, din cauza unui proces-verbal.

- Curtea de Conturi a fost cea care a dat verdictul necruțator și care arunca o pata pe imaginea uneia dintre cele mai cunoscute vedete ale TVR. Aceasta a prejudiciat Televiziunea Romana cu 144.000 de lei cu una din emisiuni, scrie bugetul.ro.Așadar Curtea de Conturi acuza TVR de prejudiciul…

- Un scandal a izbucnit marti dimineata la Curtea Militara de Apel Bucuresti, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990". Sala in care se desfasoara procesul este neincapatoare pentru partile civile citate in dosar, astfel incat…

- Sindicalistii din Educatie ameninta cu greva, daca problemele salariale nu se rezolva in cel mai scurt timp. O delegatie a angajatilor din invatamant a mers in aceasta dimineata la Ministerul Educatiei si a cerut o intalnire cu ministrul Valentin Popa. Oamenii spun ca au ajuns la capatul rabdarii…

- Romania a castigat partida disputata impotriva Canadei, in turul I al Grupei Mondiale II din FED Cup, cu scorul de 3-0 si s-a calificat in barajul pentru Grupa Mondiala I. Irina Begu a adus punctul decisiv, duminica, printr-o victorie clara impotriva numarului 319 WTA, Katherine Sebov.Citeste…

- In urma cu o saptamana, Catrall a anuntat pe Twitter decesul fratelui ei, Chris, la varsta de 55 de ani. Acesta a fost gasit fara viata dupa ce a disparut din locuinta sa din Alberta, Canada. Actrita a cerut sa ii fie respectata intimitatea familiei. Vineri, Parker a declarat pentru Extra TV ca i-a…

- Scandal in Japonia, dupa ce o scoala primara vrea sa impuna copiilor uniforme de lux. Institutia de invatamant, situata intr-un cartier bogat din Tokio, a comandat hainele de la o cunoscuta casa de moda italiana, insa nu toti parintii sunt de acord.

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului.Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de…

- Gripa a facut alte victime. Doi barbati din judetul Mures, unul in varsta de 40 de ani si altul, de 50 de ani au murit. Oamenii aveau si alte afectiuni si nu se vaccinasera. E alerta in toata tara. In Capitala, camerele de garda ale spitalelor de boli infectioase sunt pline.

- Actorul Bebe Cotimanis este implicat in cel mai recent scandal. Se pare ca vedeta de la Pro TV s-a cam plictisit de casnicia de aproape patru ani pe care o are cu Florina Marcuta și iubește din nou ca un adolescent. A fost surprins in ipostaze intime cu o colega de scena. In urma cu patru ani, Bebe…

- Se știe ca sistemuș japonez este cunoscut in intreaga lume pentru punctualitatea li si superioritatea serviciilor pe care le ofera. In capitala Tokyo, aproape 40 de milioane de pasageri utilizeaza transportul pe cai ferate, zilnic fiind mult mai aglomerate decat alte mijloace de transport, precum autobuzul…

- Iesire nervoasa a premierului Canadei, in timpul unui discurs. Premierul Canadei, Justin Trudeau, aflat la un eveniment in timpul caruia raspundea unor intrebari din public pe diverse teme de actualitate, a cerut fortelor de ordine sa scoata din sala mai multe persoane care nu au dat curs solicitarii…

- Contactat deA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Liviu Varciu a vorbit in exclusivitate despre sarcina Adelinei Pestritu. Carismaticul prezentator i-a transmis un mesaj fostei sotii, care a anuntat astazi ca este insarcinata in trei luni.

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Meciul dintre Simona Halep și Angelique Kerber a fost unul plin de dramatism, un meci care i-a cucerit chiar și pe organizatorii turneului de la Australian Open.Citește și: FENOMENAL! Simona Halep e IN FINALA: Liderul mondial a invins-o pe Angelique Kerber, dupa un meci DE INFARCT - VIDEO…

- Americanca Serena Williams a avut o reactie dura la adresa compatriotului Tennys Sandgren, calificat in sferturile de finala de la Australian Open. Dupa ce presa americana a scos la iveala faptul ca acesta redistribuia pe contul de Twitter mesaje cu continut rasist sau homofob, Serena Williams s-a…

- Phil Neville, fundașul lui Everton la 1-5 cu Dinamo, in 2005, a fost confirmat ca selecționer al reprezentativei feminine a Angliei. Dar fanii i-au descoperit pe Twitter mai multe comentarii deplasate la adresa femeilor. Trecutul ii da batai de cap fostului internațional englez Phil Neville. Abia ce…

- Incidentul s-a petrecut in zona Unirii. Totul a inceput dupa ce o femeie a parcat neregulamentar in statia de autobuz si a fost amendata de politia locala. Femeia si-a sunat sotul, care a ajuns imediat la fata locului si a inceput sa-i agreseze pe politisti. Oamenii legii au incercat sa-l…

- Tradiția scaldatului de Boboteaza fost respectata si anul acesta in Rusia și Ucraina, iar oamenii au facut cozi la copci, chiar daca in unele regiuni termometrele aratau minus 50 de grade.In pofida gerului, aproape 100 de mii de oameni din Moscova au participat la slujba religioasa.

- Incepand din cea de-a doua zi a anului 2018, Donald Trump a lansat o serie de 16 postari pe profilul personal de Twitter, in care a criticat Pakistanul, a amenintat ca va opri ajutorul destinat palestinienilor, a atacat majoritatea publicatiilor media, a sustinut ca are un „buton nuclear mai mare”…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. Vedeta i-a amenințat cu procesul! Ce i-au promis sefii de la Kanal D. Potrivit cancan.ro, Surse din apropierea vedetei au dezvaluit ca intalnirea dintre Gabriela Cristea…

- Scandal la H&M, dupa ce site-ul gigantului de moda a scos la vânzare un hanorac purtat de un copil negru. Utilizatorii Twitter au observat ca site-ul gigantului suedez de moda a vândut un hanorac cu mesajul "cea mai tare maimuța din jungla" pe care îl purta…

- Americanii se pregatesc deja pentru sosirea unei furtuni-fenomen, numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba". Ziua de joi este una extrem de importanta, iar specialistii vor monitoriza in permanenta o adevarata bomba extratropicala, au anuntat deja acestia…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…