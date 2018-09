Stiri pe aceeasi tema

- Compania celebrului designer american Michael Kors ar urma sa achizitioneze casa de moda italiana Versace, într-o tranzactie evaluata la aproximativ doua miliarde de dolari, sustin surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza Financial Times (FT).

- Acordul, care ar urma sa fie anuntat marti, prevede ca familia Versace sa isi vanda participatia, impreuna cu firma americana de private equity Blackstone, care in 2014 a preluat o participatie de 20% la Versace. La acel moment, Blackstone a injectat in casa de moda Versace capital in valoare de…

- Gigantul american Coca-Cola va cumpara lantul de cafenele Costa al britanicilor de la Whitebread, pentru 3,9 miliarde de dolari, potrivit Financial Times. Dupa anuntarea tranzactiei, actiunile Whitebread au crescut cu 18%. Grupul britanic era de mai multa vreme sub presiunea investitorilor,…

- Federatia Internationalad e Tenis (ITF) a marit premiile pentru editia 2019 a Cupei Federatiei, de la 3,7 milioane de dolari (3,2 milioane de euro) la 7,5 milioane de dolari (6,5 milioane de euro).

- Miliardarul Elon Musk intenționeaza sa retraga Tesla de la bursa, iar tranzacția ar fi evaluata la 72 de miliarde de dolari daca luam in considerare prețul de 420 de dolari pe acțiune luat in calcul de catre acesta, potrivit informațiilor prezentate de catre Reuters . Actiunile Tesla au crescut marti…

- Compania de productie cinematografica fondata de Harvey Weinstein a fost vanduta unei firme de investitii dupa ce, la inceputul acestui an, a solicitat intrarea in insolventa, potrivit relatarilor aparute luni in presa americana si preluate de DPA. Societatea de investitii cu sediul in Texas, Lantern…