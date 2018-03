Cele trei state care dau deja semnalele unei CRIZE bancare!

Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul acuza China de furt de proprietate intelectuala, iar Trump va cere Trezoreriei SUA sa propuna masuri prin care sa fie restrictionate investitiile chineze in SUA. De asemenea, SUA vor demara o actiune la Organizatia Mondiala a Comertului pentru a solutiona problema practicilor discriminatorii…

- Masura va da timp organizatiilor de lobby si parlamentarilor sa modifice lista de 1.300 de produse propuse. China va avea la randul ei timp sa raspunda actiunilor intreprinse de Trump, fiind limitat astfel riscul unei reactii dure din partea Beijing-ului, iar presedintele american a avut un ton conciliant…

- Comandamentul Multinational al Diviziei Sud-Est Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Întrunita de la Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational al Diviziei Sud-Est (HQ-MND-SE),…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o ordonanta de Urgenta infiintarea unei comisii care se va ocupa de aderarea Romaniei la moneda euro. Presedintii comisiei vor fi premierul si seful Academiei Romane, in timp ce guvernatorul BNR va fi vicepresedinte, alaturi de un vicepremier.

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industrie picheteaza, marti, intre orele 11:00 – 13:00, Ministerul Economiei, pe fondul nemultumirilor fata de Legea 232/2016, care reglementeaza industria de aparare, se arata intr-un comunicat FNSI, remis AGERPRES. Presedintele sindicatului, Ioan…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca atat Guvernul, cat si Ministerul Justitiei, vor cere Comisiei Europene clarificari in privinta listei de persoane aflate in diferite proceduri judiciare care s-ar regasi intr-un document MCV din 2012. Dragnea a sustinut ca PSD considera aceasta lista…

- China, Canada si Hong Kong sunt printre economiile care inregistreaza cel mai ridicat risc al unei crize bancare, se arata in cel mai recent raport al Bancii pentru Reglemente Internationale (BIS), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Canada, a cărei economie a înregistrat anul trecut…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca îi va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, în prezent vicepremier, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul "cel mai potrivit", cand va considera ca Guvernul este in "cea mai proasta situatie" si sunt "cele mai mari sanse" ca aceasta sa treaca.

- Aproximativ 900 de militari romani si straini participa, in perioada 12-23 martie, la exercitiul multinational DACIAN LANCER 18 (DALR18) ce se desfasoara la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu, judetul Brasov. DALR18 este un exercitiu de comandament asistat de calculator si are…

- Fondatorul CEFC, arestat in China. Ye Jianming, președintele CEFC, un conglomerat care vrea sa cumpere 51% din fostul Rompetrol, ar fi fost arestat in China dupa ce a oferit mita in Africa, scrie The Observer , care citeaza South China Morning Post. Conform presei chineze, CEFC a fost pusa sub jurisdicția…

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi sarbatoresc anul autodeterminarii. "Anul acesta este un an insemnat, pentru…

- Premierul australian, Malcom Turnbull, a confirmat, sambata, ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu. "Si-a luat angajamentul de a avea o relatie militara si comerciala…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun, informeaza Agerpres.ro. Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul…

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Stadion Steaua” și Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. Acest act normativ este necesar…

- Bandai Namco Games și Twitch au confirmat Tekken 7 World Tour 2018 care va debuta in Atlanta, in Statele Unite, din 16 martie ca parte a Final Round. Turneul va avea loc in Statele Unite in orașele California, Texas, Illinois, Florida, Pennsylvania, plus Toronto, Canada apoi va trece prin…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Companiile gigant din China care au fuzionat și s-au extins extrem de mult in strainatate in ultimii ani au inceput sa „deranjeze” Guvernul de la Beijing. Partidul le taie elanul. Sunt companii care investesc masiv peste hotare. Sunt sume uriase care trec granita, iar Guvernul chinez nu mai e de acord.…

- Un fost președinte al Curții Constituționale, profesorul Ioan Vida, susține ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. „Atunci cand s-a facut Constitutia asta, din care eu am scris o parte buna, s-au stabilit competentele legate. Aceste competente…

- Xi Jinping, pe cale sa devina presedinte pe termen nelimitat al Chinei. Comitetul Central, un fel de ”parlament” al PCC, a propus sa se stearga din Constitutie prevederea potrivit careia un presedinte ”nu poate exercita mai mult de doua mandate consecutive” de cinci ani, a anuntat agentia China Noua.Xi,…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a amenintat ca va “ataca” Siria daca vor fi gasite dovezi ca guvernul sirian foloseste arme chimice impotriva cetatenilor, scrie BBC, conform news.ro.“Vom ataca locurile din care se fac aceste lansari sau acolo unde sunt organizate”, a spus presedintele…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii luni, dupa ce jucatoarele noastre au invins Canada cu 3-1, in weekend, la Cluj-Napoca, in primul tur al Grupei Mondiale II. Canada a coborat patru locuri dupa acest esec si se afla…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmand ca sunt pericole care risca "sa se adanceasca" daca politica "populist-electoralista va continua".

- Presedintele american Donald Trump nu este ingrijorat in legatura cu posibilitatea unor proteste impotriva sa in cursul vizitei pe care liderul de la Casa Alba ar urma sa o intreprinda anul acesta in Marea Britanie, a declarat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit postului France 24. …

- Continua actiunile de donatie ale "Asociatiei Romanilor din Italia". Presedintele asociatiei, Eugen Terteleac, impreuna cu Administratorul Public al judetului Prahova Fabioara Ionescu, a oferit, miercuri, daruri copiilor de la Centrul "Sf. Andrei" din Ploiesti. Cei mici au primit din partea Asociatiei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca nu va face parte din guvernul condus de Viorica Dancila. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila.

- „Aceste discuții sunt deocamdata discuții informale care se poarta. Eu cred ca voi fi informat oficial despre persoanele care vor fi propuse. Insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal, sau care au condamnari penale o cunoașteți.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca premierul viitorului Guvern va fi un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, cum trebuiau sa fie si cei anteriori, si trebuiau sa inteleaga aceasta chestiune, un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa si faca Guvernul si nu alte institutii, informeaza Agerpres.ro. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt…

- Economia Statelor Unite este cea mai mare din lume. Cu o valoare de 18 trilioane de dolari, reprezinta un sfert (24,3%) din avuția globala, arata datele Bancii Mondiale, citate de World Economic Forum. SUA sunt urmate de China, a cărei economie a ajuns la o valoare de 11 trilioane de dolari, adică…

- Viitorul l-a cedat in aceasta iarna pe George Țucudean la CFR Cluj, incasand 450.000 de euro in schimbul atacantului care a avut o prima parte de campionat foarte buna. Președintele clubului, Cristian Bivolaru, a explicat de ce Viitorul a acceptat aceasta oferta, in ciuda faptului ca formația lui Gica…

- PSD este din nou la mâna lui Klaus Iohannis. Presedintele declara ca daca social democratii nu sunt în stare sa guverneze, nu va mai numi un alt premier de la PSD. „Daca si acest Guvern ar cadea, ar rebui sa îmi pun întrebarea la modul extrem serios daca PSD ar…

- Presedintele TSD, Gabriel Petrea, afirma intr-un document publicat duminica pe site-ul organizatiei ca doreste o definire mult mai clara a relatiei dintre conducerea partidului si Guvernul social-democrat si ca numirile in functii publice sa fie facute pe criterii de competenta, propunand organizarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are informatii potrivit carora Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru inzestrarea Armatei, afirmand ca daca executia bugetara va confirma acest lucru, premierul si ministrul Apararii trebuie ”sa

- Andrian Candu, care ocupa temporar interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova, a promulgat legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri. Astfel, in Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigura protectia persoanelor, a…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Exista diferente intre noi care sunt…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang afirma ca Primaria Oradea nu a primit mai mult ajutor de la Guvern pentru plata in avans a gazului la CET doar din vina Primariei! „Guvernul a dat fiecarei primarii cat a cerut. Din cate am vazut, Primaria Oradea a cerut 4 milioane, asa ca a primit…

- AIR FRANCE KLM lanseaza astazi o campanie promoționala la numeroase destinații intercontinentale, dar și europene, reducand prețul biletelor de avion cu pana la 40%. Pasagerii AIR FRANCE KLM pot explora continentele lumii, avand reduceri considerabile la biletele de avion. Vor beneficia de prețuri speciale…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. 'Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele poate sa…

- 1.627 de persoane au raspuns sondajului reprezentativ la nivel național. Eroarea este de 2,5%, plus sau minus. Sondajele au fost realizate prin telefon, aplicandu-se metoda CATI, in perioada 6-8 decembrie 2017. Rezultatele sondajului IRES arata ca romanii au fost cel mai ingrijorați in 2017…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, și parlamentarii Ioana Bran, Octavian Petric și Gabriel Leș au prezentat astazi, 28 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa un scurt bilanț la final de an și la implinirea unui an de guvernare PSD in Romania. Aurelia Fedorca a declarat ca anul 2017…