Stiri pe aceeasi tema

- Victimele accidentului din Ialomita se lupta sa traiasca in spitalele din Capitala si Slobozia. Medicii au facut tot ce este posibil sa le țina in viața. Un efort care a fost rasplatit: victimele sunt in afara pericolului.

- Accidentul din Ialomița a adus multa durere in sufletele a zece familii. Opt dintre victimele accidentului erau mame, iar familiile sunt sfașiate de durere. Irina era o mama ce avea de crescut trei copii, insa aceștia nu au aflat inca ca mama lor a pierit in accident. Parinții femeii sunt in stare de…

- Viorica Moise, in varsta de 50 de ani, este una din cele 10 persoane ucise in cumplitul accidente care a avut loc in județul Ialomița, la primele ore ale zilei de sambata. Pe langa șoferii celor doua autoturisme implicate in accident, au fost ucise și opt femei din satul Munteni-Buzau, care se indreptau…

- Sambata dimineața s-a produs un cumplit accident in care au murit zece persoane și alte opt au fost ranite, dupa ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit in județul Ialomița, intre Slobozia și Urziceni. S-a descoperit recent cat a condus șoferul TIR-ului, care a provocat accidentul!

- Cele doua femei ranite in accidentul de sambata din judetul Ialomita, internate la Spitalul Floreasca din Capitala, sunt stabile clinic, iar tanara de 19 ani aflata la Spitalul ''Bagdasar-Arseni'' a fost...

- Accidentul din Ialomița, de sambata dimineața, a șocat o țara intreaga. Zece persoane au murit, iar alți opt oameni au ajuns la spital, cu rani grave. Soțul uneia dintre femeile care se aflau in microbuz a facut declarații cutremuratoare.

- Tanara de 19 ani ranita sambata dimineata in accidentul din judetul Ialomita si care a fost transferata de la Slobozia la Spitalul Bagdasar-Arseni este in stare foarte grava, anunța Ministerul Sanatatii, anunța MEDIAFAX.Potrivit Ministerului Sanatații, a fost adusa la Spitalul Bagdasar-Arseni…

- Expertul crimonolog Dan Antonescu lanseaza mari semne de intrebare cu privire la raportul INML in cazul Alexandrei Maceșanu. Raportul INML a confirmat ca oasele din butoiul gasit in curtea lui Gheorghe Dinca...